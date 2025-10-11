Видео
Главная Метео Без зонта никуда — какая погода в Украине будет сегодня

Без зонта никуда — какая погода в Украине будет сегодня

Ua ru
Дата публикации 11 октября 2025 06:25
Сегодня по всей территории Украины ожидаются дожди и снижение температуры
Девушка с зонтиком осенью. Иллюстративное фото: pexels.com

На сегодня, субботу, 11 октября, синоптики прогнозируют осеннюю погоду со снижением температуры и дождями. Небо покроют облака.

Об этом информируют Укргидрометцентр и Наталка Диденко.

Читайте также:
Осінь у розпалі — Укргідрометеоцентр попередив про шквали вітру - фото 1
Пост Укргидрометеоцентра. Фото: скриншот

Прогноз на 11 октября от Укргидрометцентра

Согласно информации метеорологов, сегодня ветер будет дуть с запада и северо-запада со скоростью 7-12 м/с, а в юго-западных областях местами он может набрать силу до 15-20 м/с.

Температура воздуха поднимется лишь до +9...+14 °С. По всей территории Украины ожидаются осадки.

Осінь у розпалі — Укргідрометеоцентр попередив про шквали вітру - фото 2
Карта погоды. Фото: Укргидрометеоцентр

Прогноз от Наталки Диденко на сегодня

Диденко прогнозирует, что 11 октября по всей территории Украины пройдут дожди. Также она предупреждает о тумане и плотной облачности.

діденко
Сообщение Наталки Диденко. Фото: скриншот

Согласно прогнозу синоптика, средняя температура не будет выше +13 °C.

В Киеве будет преимущественно облачно, периодически будет идти дождь. В течение дня ожидается +10...+12 °C.

Ранее мы сообщали, кто может получить компенсацию после непогоды в Одессе.

Напомним, Укрзализныця добавила региональные поезда до курорта Ворохта. Они будут курсировать с 17 по 19 октября.

Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
