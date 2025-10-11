Сегодня по всей территории Украины ожидаются дожди и снижение температуры

Без зонта никуда — какая погода в Украине будет сегодня
На сегодня, субботу, 11 октября, синоптики прогнозируют осеннюю погоду со снижением температуры и дождями. Небо покроют облака.
Об этом информируют Укргидрометцентр и Наталка Диденко.
Прогноз на 11 октября от Укргидрометцентра
Согласно информации метеорологов, сегодня ветер будет дуть с запада и северо-запада со скоростью 7-12 м/с, а в юго-западных областях местами он может набрать силу до 15-20 м/с.
Температура воздуха поднимется лишь до +9...+14 °С. По всей территории Украины ожидаются осадки.
Прогноз от Наталки Диденко на сегодня
Диденко прогнозирует, что 11 октября по всей территории Украины пройдут дожди. Также она предупреждает о тумане и плотной облачности.
Согласно прогнозу синоптика, средняя температура не будет выше +13 °C.
В Киеве будет преимущественно облачно, периодически будет идти дождь. В течение дня ожидается +10...+12 °C.
