Магнитные бури сегодня — что прогнозируют

Было несколько опасных вспышек — прогноз магнитных бурь сегодня
В пятницу, 11 июля, существенных магнитных бурь не ожидается. Несмотря на это метеозависимым все же стоит позаботиться о самочувствии, ведь на Солнце было несколько вспышек.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 11 июля
В течение последних 24 часов солнечная активность была на умеренном уровне. За последние сутки на Солнце произошли пять вспышек класса С. Такие вспышки практически не влияют на Землю.
Солнечные вспышки M-класса являются средними из крупных вспышек. Вспышка М1,3 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм.
Ожидается, что в пятницу геомагнитное поле будет спокойного уровня. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышки класса М.
Солнечная активность на 11 июля
- Возможность малого геомагнитного шторма — 1%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 35%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%
- Количество солнечных пятен — 20
Как магнитные бури влияют на самочувствие
Заметим, что магнитные бури могут иметь негативное влияние на здоровье людей. Обычно метеозависимые испытывают такие основные негативные последствия:
- влияние на сердечно-сосудистую систему;
- влияние на нервную систему;
- влияние на сон;
- снижение иммунитета;
- обострение хронических заболеваний;
- повышенная усталость, слабость.
Напомним, астросиноптики составили прогноз магнитных бурь на июль 2025 года — узнайте, какие дни будут опасными из-за высокой активности Солнца.
Также мы писали, что 11 июля в некоторых областях жара ослабнет. Однако стоит ждать грозы и шквальных ветров.
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