Магнитные бури сегодня — что прогнозируют

Сильная головная боль у женщины. Иллюстративное фото: freepik

В пятницу, 11 июля, существенных магнитных бурь не ожидается. Несмотря на это метеозависимым все же стоит позаботиться о самочувствии, ведь на Солнце было несколько вспышек.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 11 июля

В течение последних 24 часов солнечная активность была на умеренном уровне. За последние сутки на Солнце произошли пять вспышек класса С. Такие вспышки практически не влияют на Землю.

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Солнечные вспышки M-класса являются средними из крупных вспышек. Вспышка М1,3 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Возможен солнечный радиационный шторм.

Ожидается, что в пятницу геомагнитное поле будет спокойного уровня. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышки класса М.

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Солнечная активность на 11 июля

Возможность малого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 35%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%

Количество солнечных пятен — 20

Сильная головная боль у женщины. Иллюстративное фото: freepik

Как магнитные бури влияют на самочувствие

Заметим, что магнитные бури могут иметь негативное влияние на здоровье людей. Обычно метеозависимые испытывают такие основные негативные последствия:

влияние на сердечно-сосудистую систему;

влияние на нервную систему;

влияние на сон;

снижение иммунитета;

обострение хронических заболеваний;

повышенная усталость, слабость.

Напомним, астросиноптики составили прогноз магнитных бурь на июль 2025 года — узнайте, какие дни будут опасными из-за высокой активности Солнца.

Также мы писали, что 11 июля в некоторых областях жара ослабнет. Однако стоит ждать грозы и шквальных ветров.