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Спека сьогодні ослабне — яким областям пощастить

Ua ru
Дата публікації: 11 липня 2025 07:49
Погода в Україні 11 липня — де послабне спека
Спекотна погода. Фото: Новини.LIVE

В Україні 11 липня в деяких регіонах спека ослабне. Крім того, можливі сильні грози та шквальний вітер. Однак на сході температура повітря сягатиме до +38 °C.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі та Наталка Діденко.

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Погода в Україні 11 липня від Укргідрометцентру

Синоптики прогнозують, що 11 липня вдень на Лівобережжі буде нестійка погода з дощами літнього характеру, яку зумовлюватимуть атмосферні фронти. Загалом утримається жарка погода із сильною спекою на сході та південному сході, проте в західних областях з відчутним зниженням температури.

Так, вдень на Лівобережжі місцями очікуються короткочасні дощі, які можуть перерости у грози. На решті території без опадів. Вітер буде західний та південно-західний з поривами 7-12 м/с. 

Погода в Україні 11 липня
Прогноз погоди в Україні 11 липня. Фото: Укргідрометцентр

Температура у західних, Житомирській та Вінницькій областях вдень коливатиметься в межах +18...+23 °C; на сході та південному сході країни буде сильна спека +35...+38 °C; на решті території прогнозується +24...+29 °C.

Погода в Україні 11 липня від Наталки Діденко

Діденко розповідає, що у п'ятницю в Україні буде знову контрастна погода. Так, на заході очікується +18...+22 °C, на півночі спека послабне до +25...+29 °C, хіба у Сумській області ще втримається +30 °C. 

Прогноз погоди в Україні 11 липня
Карта температур на 11 липня. Фото: Наталка Діденко/Facebook

Водночас у центральних областях протягом дня буде +26...+29 °C, на Вінниччині лише +22 °C, а на Дніпропетровщині ще пектиме до +35 °C. На півдні прогнозується від +28 °C, на Одещині, на Запоріжжі та в Криму до +35 °C.

Синоптик також наголосила, що сильна спека втримується у східних областях, там стовпчики термометрів показуватимуть +34...+38 °C. 

"Дощі з грозами ймовірні у Карпатах та на Закарпатті, вдень короткочасні літні зливи місцями пройдуть на Сумщині, Харківщині, Полтавщині, дійдуть до Дніпра з районами. На решті території України без опадів", — додала Наталка Діденко. 

Якою буде погода в Україні 11 липня
Скриншот допису Наталки Діденко

Нагадаємо, 10 липня у Львові та околицях затопило дороги. На місці працюють відповідні служби, а водіям радять зважати на ускладнення погодних умов. 

Крім того, затоплення фіксують і в Луцьку. Там негода паралізувала проспект Відродження, де зупинились трамваї та інший транспорт. 

синоптик дощ прогноз погоди погода в Україні вітер спека
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
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