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Жара сегодня ослабнет — каким областям повезет

Ua ru
Дата публикации 11 июля 2025 07:49
Погода в Украине 11 июля — где ослабнет жара
Жаркая погода. Фото: Новини.LIVE

В Украине 11 июля в некоторых регионах жара ослабнет. Кроме того, возможны сильные грозы и шквальный ветер. Однако на востоке температура воздуха будет достигать до +38 °C.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре и Наталка Диденко.

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Погода в Украине 11 июля от Укргидрометцентра

Синоптики прогнозируют, что 11 июля днем на Левобережье будет неустойчивая погода с дождями летнего характера, которую будут обусловливать атмосферные фронты. В целом сохранится жаркая погода на востоке и юго-востоке, однако в западных областях с ощутимым снижением температуры.

Так, днем на Левобережье местами ожидаются кратковременные дожди, которые могут перерасти в грозы. На остальной территории без осадков. Ветер будет западный и юго-западный с порывами 7-12 м/с.

Погода в Україні 11 липня
Прогноз погоды в Украине 11 июля. Фото: Укргидрометцентр

Температура в западных, Житомирской и Винницкой областях днем будет колебаться в пределах +18...+23 °C; на востоке и юго-востоке страны будет сильная жара +35...+38 °C; на остальной территории прогнозируется +24...+29 °C.

Погода в Украине 11 июля от Наталки Диденко

Диденко рассказывает, что в пятницу в Украине будет снова контрастная погода. Так, на западе ожидается +18...+22 °C, на севере жара ослабнет до +25...+29 °C, разве что в Сумской области еще удержится +30 °C.

Прогноз погоди в Україні 11 липня
Карта температур на 11 июля. Фото: Наталка Диденко/Facebook

В то же время в центральных областях в течение дня будет +26...+29 °C, в Винницкой области только +22 °C, а на Днепропетровщине еще будет печь до +35 °C. На юге прогнозируется от +28 °C в Одесской области, в Запорожье и в Крыму до +35 °C.

Синоптик также отметила, что сильная жара удерживается в восточных областях, там столбики термометров будут показывать +34...+38 °C.

"Дожди с грозами вероятны в Карпатах и на Закарпатье, днем кратковременные летние ливни местами пройдут в Сумской, Харьковской, Полтавской областях, дойдут до Днепра с районами. На остальной территории Украины без осадков", — добавила Наталья Диденко.

Якою буде погода в Україні 11 липня
Скриншот сообщения Натальи Диденко

Напомним, 10 июля во Львове и окрестностях затопило дороги. На месте работают соответствующие службы, а водителям советуют учитывать осложнения погодных условий.

Кроме того, затопление фиксируют и в Луцке. Там непогода парализовала проспект Возрождения, где остановились трамваи и другой транспорт.

синоптик дождь прогноз погоды погода в Украине ветер жара
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
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