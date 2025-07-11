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Головна Метео Було кілька небезпечних спалахів — прогноз магнітних бур сьогодні

Було кілька небезпечних спалахів — прогноз магнітних бур сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 11 липня 2025 11:42
Магнітні бурі сьогодні — що прогнозують
Сильний головний біль у жінки. Ілюстративне фото: freepik

У п'ятницю, 11 липня, суттєвих магнітних бур не очікується. Попри це метеозалежним все ж варто подбати про самопочуття, адже на Сонці було кілька спалахів.

Про це повідомляє Meteoprog

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Магнітні бурі 11 липня

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні. За останню добу на Сонці відбулися п'ять спалахів класу С. Такі спалахи практично не впливають на Землю.

Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М1,3 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Можливий сонячний радіаційний шторм.

Очікується, що в п'ятницю геомагнітне поле буде спокійного рівня. Сонячна активність буде низькою з ймовірністю спалаху класу М.

Сонячна активність на 11 липня

  • Можливість малого геомагнітного шторму — 1%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 35%
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%
  • Кількість сонячних плям — 20
Магнітні бурі 11 липня
Сильний головний біль у жінки. Ілюстративне фото: freepik

Як магнітні бурі впливають на самопочуття

Зауважимо, що магнітні бурі можуть мати негативний вплив на здоров'я людей. Зазвичай метеозалежні відчувають такі основні негативні наслідки:

  • вплив на серцево-судинну систему;      
  • вплив на нервову систему;      
  • вплив на сон;      
  • зниження імунітету;      
  • загострення хронічних захворювань;   
  • підвищена втома, слабкість.

Нагадаємо, астросиноптики склали прогноз магнітних бур на липень 2025 року — дізнайтеся, які дні будуть небезпечними через високу активність Сонця. 

Також ми писали, що 11 липня в деяких областях спека ослабне. Однак варто чекати грози та шквальних вітрів. 

космос Сонце магнітні бурі головний біль Земля
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
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