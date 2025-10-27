Видео
Дата публикации 27 октября 2025 14:55
обновлено: 14:52
Магнитные бури 27 октября — подробный прогноз для метеозависимых
Головокружение в голове. Фото: Pexels

В понедельник, 27 октября, на Земле не прогнозируется значительных магнитных бурь. По данным специалистов, геомагнитная обстановка будет оставаться спокойной, поэтому серьезных колебаний, которые могли бы повлиять на самочувствие людей, не ожидается.

Об этом сообщает Meteoprog.

Читайте также:

Магнитные бури 27 октября

В течение последних 24 часов Солнце демонстрировало низкую активность. Наблюдалась лишь одна вспышка класса B и три вспышки класса C — они относятся к слабым и почти не влияют на магнитное поле Земли. Таким образом, этот день обещает быть стабильным с точки зрения космической погоды.

Солнечная активность на 27 октября:

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 15%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
  • Вероятность вспышки на Солнце M-класса — 10%
  • Вероятность вспышки на Солнце X-класса — 1%
  • Количество солнечных пятен — 15
Магнітні бурі
Магнитные бури. Фото: скриншот

Как облегчить самочувствие во время магнитных бурь

Врачи напоминают, что даже незначительные магнитные колебания могут сказываться на самочувствии метеозависимых людей. Чтобы легче переносить такие периоды, стоит придерживаться нескольких простых рекомендаций.

Прежде всего важно хорошо высыпаться, не переутомляться и избегать чрезмерного стресса. Полезно поддерживать водный баланс — пить достаточно чистой воды в течение дня. Легкие прогулки на свежем воздухе помогают нормализовать давление и улучшают настроение.

Рацион также играет роль: лучше выбирать легкую пищу, богатую магнием, калием и витаминами группы B — это орехи, бананы, крупы, овощи.

Рекомендуется уменьшить потребление кофе, алкоголя и соли, которые могут провоцировать повышение давления. Если вы склонны к головным болям или сердечным колебаниям, врачи советуют держать под рукой необходимые лекарства, соблюдать режим дня и давать организму больше отдыха.

Также читайте, будет ли спокойным ноябрь для метеозависимых.

Узнайте, какой будет погода в Украине в течение 27 октября и где будут дожди и сильный ветер.

Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
