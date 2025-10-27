Відео
Було чотири спалахи, варто підготуватися — прогноз магнітної бурі

Було чотири спалахи, варто підготуватися — прогноз магнітної бурі

Ua ru
Дата публікації: 27 жовтня 2025 14:55
Оновлено: 14:52
Магнітні бурі 27 жовтня — детальний прогноз для метеозалежних
Запаморочення в голові. Фото: Pexels

У понеділок, 27 жовтня, на Землі не прогнозується значних магнітних бур. За даними фахівців, геомагнітна обстановка залишатиметься спокійною, тому серйозних коливань, які могли б вплинути на самопочуття людей, не очікується.

Про це повідомляє Meteoprog.

Читайте також:

Магнітні бурі 27 жовтня

Протягом останніх 24 годин Сонце демонструвало низьку активність. Спостерігався лише один спалах класу B та три спалахи класу C — вони належать до слабких і майже не впливають на магнітне поле Землі. Отже, цей день обіцяє бути стабільним із точки зору космічної погоди.

Сонячна активність на 27 жовтня:

  • Ймовірність малого геомагнітного шторму – 15%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму – 1%
  • Ймовірність спалаху на Сонці M-класу – 10%
  • Ймовірність спалаху на Сонці X-класу – 1%
  • Кількість сонячних плям – 15
Магнітні бурі
Магнітні бурі. Фото: скриншот

Як полегшити самопочуття під час магнітних бур

Лікарі нагадують, що навіть незначні магнітні коливання можуть позначатися на самопочутті метеозалежних людей. Щоб легше переносити такі періоди, варто дотримуватися кількох простих рекомендацій.

Насамперед важливо добре висипатися, не перевтомлюватися і уникати надмірного стресу. Корисно підтримувати водний баланс — пити достатньо чистої води протягом дня. Легкі прогулянки на свіжому повітрі допомагають нормалізувати тиск і покращують настрій.

Раціон також відіграє роль: краще обирати легку їжу, багату на магній, калій та вітаміни групи B — це горіхи, банани, крупи, овочі.

Рекомендується зменшити споживання кави, алкоголю та солі, які можуть провокувати підвищення тиску. Якщо ви схильні до головного болю або серцевих коливань, лікарі радять тримати під рукою необхідні ліки, дотримуватися режиму дня і давати організму більше відпочинку.

Також читайте, чи буде спокійним листопад для метеозалежних.

Дізнайтеся, якою буде погода в Україні впродовж 27 жовтня та де будуть дощі й сильний вітер.

космос Сонце здоров'я магнітні бурі прогнози
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
