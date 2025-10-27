Відео
Україна
Новини
Головна Метео Україну накриють дощі та вітер — прогноз погоди на сьогодні

Україну накриють дощі та вітер — прогноз погоди на сьогодні

Дата публікації: 27 жовтня 2025 06:25
Оновлено: 06:42
Погода сьогодні, 27 жовтня, в Україні — Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко
Чоловік під зонтом йде вулицею. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоди на понеділок, 27 жовтня, повідомили синоптики. Сьогодні в Україні буде хмарно, а також очікуються помірні, вдень у східних, південно-східних, Полтавській та Сумській областях — значні дощі. В цих регіонах пориви південно-східного вітру досягатимуть 15-20 м/с. У західних та північних областях хмарно з проясненнями, місцями невеликий дощ.

Про це у неділю, 26 жовтня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Читайте також:

Яка погода буде в Україні 27 жовтня

В Україні 27 жовтня буде прохолодно, очікуються дощі та пориви вітру
Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Сьогодні вітер дутиме переважно північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура вночі становила +3...+8 °С, вдень буде +8...+13 °С. На півдні країни вночі +7...+12 °С, вдень +11...+16 °С. В Карпатах місцями невеликий мокрий сніг та дощ. Температура вночі становила близько 0, вдень прогнозують +1...+6 °С.

Прогноз погоди в Україні 27 жовтня
Карта температур від Meteopost.com

У Київській області та Києві очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі без опадів, однак вдень невеликий дощ.

Вітер дутиме південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Температура по області вночі становила +1..6 °С, вдень прогнозують +8...13 °С.

Тим часом у Києві вночі +3...+5 °С, вдень +10...+12 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, понеділок в Україні буде з дощами. Причому в центральній частині України (окрім Вінничини), на півдні та в східних областях, а також на Сумщині — будуть сильні дощі. До них приєднається сильний південно-східний вітер.

Водночас на заході, півночі та Вінницькій області дощів не прогнозують.

Температура повітря протягом дня буде невисокою, а саме +7...+12 °С. Тепліше лише буде на півдні та південному сході, де очікується +12...+16 °С.

У Києві понеділок проведе без дощу. Вдень стовпчики термометрів ледве сягнуть +8...+10 °С.

Нагадаємо, сьогодні в Одесі буде прохолодна погода. Синоптики прогнозують сильний дощ, грозу, місцями туман. Також очікуються пориви вітру. За можливості одеситам радять перечекати вдома та не виходити на вулицю без нагальної потреби.

Також ми писали, що новий тиждень для Харкова розпочнеться зі зміни погоди. Вже в понеділок, 27 жовтня, синоптики обіцяють значні опади вдень та сильні пориви вітру.

погода Укргідрометцентр Наталка Діденко синоптик прогноз погоди погода в Україні
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
