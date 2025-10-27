Погода сьогодні, 27 жовтня, в Україні — Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко

Чоловік під зонтом йде вулицею. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоди на понеділок, 27 жовтня, повідомили синоптики. Сьогодні в Україні буде хмарно, а також очікуються помірні, вдень у східних, південно-східних, Полтавській та Сумській областях — значні дощі. В цих регіонах пориви південно-східного вітру досягатимуть 15-20 м/с. У західних та північних областях хмарно з проясненнями, місцями невеликий дощ.

Про це у неділю, 26 жовтня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Яка погода буде в Україні 27 жовтня

Сьогодні вітер дутиме переважно північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура вночі становила +3...+8 °С, вдень буде +8...+13 °С. На півдні країни вночі +7...+12 °С, вдень +11...+16 °С. В Карпатах місцями невеликий мокрий сніг та дощ. Температура вночі становила близько 0, вдень прогнозують +1...+6 °С.

У Київській області та Києві очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі без опадів, однак вдень невеликий дощ.

Вітер дутиме південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Температура по області вночі становила +1..6 °С, вдень прогнозують +8...13 °С.

Тим часом у Києві вночі +3...+5 °С, вдень +10...+12 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, понеділок в Україні буде з дощами. Причому в центральній частині України (окрім Вінничини), на півдні та в східних областях, а також на Сумщині — будуть сильні дощі. До них приєднається сильний південно-східний вітер.

Водночас на заході, півночі та Вінницькій області дощів не прогнозують.

Температура повітря протягом дня буде невисокою, а саме +7...+12 °С. Тепліше лише буде на півдні та південному сході, де очікується +12...+16 °С.

У Києві понеділок проведе без дощу. Вдень стовпчики термометрів ледве сягнуть +8...+10 °С.

