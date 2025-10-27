Погода сегодня, 27 октября, в Украине - Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко

Мужчина под зонтом идет по улице. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоды на понедельник, 27 октября, сообщили синоптики. Сегодня в Украине будет облачно, а также ожидаются умеренные, днем в восточных, юго-восточных, Полтавской и Сумской областях — значительные дожди. В этих регионах порывы юго-восточного ветра будут достигать 15-20 м/с. В западных и северных областях облачно с прояснениями, местами небольшой дождь.

Об этом в воскресенье, 26 октября, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Какая погода будет в Украине 27 октября

Какая погода будет в Украине 27 октября

Сегодня ветер будет дуть преимущественно северо-западный со скоростью 7-12 м/с.

Температура ночью составила +3...+8 °С, днем будет +8...+13 °С. На юге страны ночью +7...+12 °С, днем +11...+16 °С. В Карпатах местами небольшой мокрый снег и дождь. Температура ночью составила около 0, днем прогнозируют +1...+6 °С.



В Киевской области и Киеве ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью без осадков, однако днем небольшой дождь.

Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 7-12 м/с. Температура по области ночью составила +1...6 °С, днем прогнозируют +8...13 °С.

Тем временем в Киеве ночью +3...+5 °С, днем +10...+12 °С.



По прогнозу синоптика Наталки Диденко, понедельник в Украине будет с дождями. Причем в центральной части Украины (кроме Винницкой области), на юге и в восточных областях, а также в Сумской области — будут сильные дожди. К ним присоединится сильный юго-восточный ветер.

В то же время на западе, севере и Винницкой области дождей не прогнозируют.

Температура воздуха в течение дня будет невысокой, а именно +7...+12 °С. Теплее только будет на юге и юго-востоке, где ожидается +12...+16 °С.

В Киеве понедельник проведет без дождя. Днем столбики термометров едва достигнут +8...+10 °С.

Напомним, сегодня в Одессе будет прохладная погода. Синоптики прогнозируют сильный дождь, грозу, местами туман. Также ожидаются порывы ветра. По возможности одесситам советуют переждать дома и не выходить на улицу без крайней необходимости.

Также мы писали, что новая неделя для Харькова начнется с изменения погоды. Уже в понедельник, 27 октября, синоптики обещают значительные осадки днем и сильные порывы ветра.