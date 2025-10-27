Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Метео Украину накроют дожди и ветер — прогноз погоды на сегодня

Украину накроют дожди и ветер — прогноз погоды на сегодня

Ua ru
Дата публикации 27 октября 2025 06:25
обновлено: 06:42
Погода сегодня, 27 октября, в Украине - Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко
Мужчина под зонтом идет по улице. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоды на понедельник, 27 октября, сообщили синоптики. Сегодня в Украине будет облачно, а также ожидаются умеренные, днем в восточных, юго-восточных, Полтавской и Сумской областях — значительные дожди. В этих регионах порывы юго-восточного ветра будут достигать 15-20 м/с. В западных и северных областях облачно с прояснениями, местами небольшой дождь.

Об этом в воскресенье, 26 октября, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Реклама
Читайте также:

Какая погода будет в Украине 27 октября

В Україні 27 жовтня буде прохолодно, очікуються дощі та пориви вітру
Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Сегодня ветер будет дуть преимущественно северо-западный со скоростью 7-12 м/с.

Температура ночью составила +3...+8 °С, днем будет +8...+13 °С. На юге страны ночью +7...+12 °С, днем +11...+16 °С. В Карпатах местами небольшой мокрый снег и дождь. Температура ночью составила около 0, днем прогнозируют +1...+6 °С.

Прогноз погоди в Україні 27 жовтня
Карта температур от Meteopost.com

В Киевской области и Киеве ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью без осадков, однако днем небольшой дождь.

Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 7-12 м/с. Температура по области ночью составила +1...6 °С, днем прогнозируют +8...13 °С.

Тем временем в Киеве ночью +3...+5 °С, днем +10...+12 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, понедельник в Украине будет с дождями. Причем в центральной части Украины (кроме Винницкой области), на юге и в восточных областях, а также в Сумской области — будут сильные дожди. К ним присоединится сильный юго-восточный ветер.

В то же время на западе, севере и Винницкой области дождей не прогнозируют.

Температура воздуха в течение дня будет невысокой, а именно +7...+12 °С. Теплее только будет на юге и юго-востоке, где ожидается +12...+16 °С.

В Киеве понедельник проведет без дождя. Днем столбики термометров едва достигнут +8...+10 °С.

Напомним, сегодня в Одессе будет прохладная погода. Синоптики прогнозируют сильный дождь, грозу, местами туман. Также ожидаются порывы ветра. По возможности одесситам советуют переждать дома и не выходить на улицу без крайней необходимости.

Также мы писали, что новая неделя для Харькова начнется с изменения погоды. Уже в понедельник, 27 октября, синоптики обещают значительные осадки днем и сильные порывы ветра.

погода Укргидрометцентр Наталка Диденко синоптик прогноз погоды погода в Украине
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации