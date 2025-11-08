Погода сегодня, 8 ноября, в Украине - Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко

Дождь на улице. Фото: УНИАН

Прогноз погоды на субботу, 8 ноября, сообщили синоптики. По их словам, погоду без осадков сегодня будет предопределять поле высокого давления. Только на Закарпатье и в Карпатах местами будет выпадать небольшой дождь, вызванный атмосферным фронтом. Кроме того, влажная воздушная масса и слабый ветер будут способствовать утром локальным туманам в северо-восточной, в восточных и большинстве западных областей.

Об этом в пятницу, 7 ноября, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Какая погода будет в Украине 8 ноября

Температура ночью составляла в пределах +1...+6 °С, дневные максимумы будут достигать +8...+13 °С. Несколько теплее сегодня на юге страны, там ночью температура была на уровне +4...+9 °С, а днем ожидается +11...+16 °С.

В Киевской области и Киеве будет облачная погода с прояснениями. Без осадков.

Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 5-10 м/с. Температура по области была ночью на уровне +1...+6 °С, а днем ожидается +8...+13 °С.

Тем временем в Киеве ночью +4...+6 °С, днем около +10 °С.

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 8 ноября в большинстве областей Украины дожди маловероятны. В течение дня температура воздуха составит +9...+13 °С, а в южной части +10...+15 °С.

В то же время в Киеве в субботу без осадков. Днем будет +10...+12 °С.

Напомним, что в Одессе сегодня ожидается прохладная, но без осадков погода. Синоптики не прогнозируют сильного ветра, поэтому условия будут комфортными для прогулок.

