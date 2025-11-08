Відео
Головна Метео Будуть дощі і тумани — прогноз погоди на сьогодні

Будуть дощі і тумани — прогноз погоди на сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 8 листопада 2025 06:25
Оновлено: 05:54
Погода сьогодні, 8 листопада, в Україні — Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко
Дощить на вулиці. Фото: УНІАН

Прогноз погоди на суботу, 8 листопада, повідомили синоптики. За їх словами, погоду без опадів сьогодні зумовлюватиме поле високого тиску. Лише на Закарпатті та у Карпатах місцями випадатиме невеликий дощ, спричинений атмосферним фронтом. Окрім того, волога повітряна маса та слабкий вітер сприятимуть зранку локальних туманів у північно-східній, у східних та більшості західних областей.

Про це у п'ятницю, 7 листопада, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Яка погода буде в Україні 8 листопада

Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Температура вночі становила в межах +1...+6 °С, денні максимуми сягатимуть +8...+13 °С. Дещо тепліше сьогодні на півдні країни, там вночі температура була на рівні +4...+9 °С, а вдень очікується +11...+16 °С.

Прогноз погоди в Україні 8 листопада
Карта температур від Meteopost.com

У Київській області та Києві буде хмарна погода з проясненнями. Без опадів.

Вітер дутиме південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с. Температура по області була вночі на рівні +1...+6 °С, а вдень очікується +8...+13 °С.

Тим часом у Києві вночі +4...+6 °С, вдень близько +10 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 8 листопада в більшості областей України дощі малоймовірні. Впродовж дня температура повітряні становитиме +9...+13 °С, а у південній частині +10...+15 °С.

Водночас у Києві у суботу без опадів. Вдень буде +10...+12 °С.

Нагадаємо, що в Одесі сьогодні очікується прохолодна, але без опадів погода. Синоптики не прогнозують сильного вітру, тому умови будуть комфортними для прогулянок. 

Також ми писали, якою буде погода у грудні та які дати є небезпечними.

погода Укргідрометцентр Наталка Діденко синоптик прогноз погоди погода в Україні
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
