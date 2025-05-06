Прогноз магнитных бурь на сегодня 6 мая — на Солнце были вспышки

Головная боль у женщины. Фото: freepik

Магнитосфера Земли во вторник, 6 мая, будет находиться в возбужденном состоянии, но существенных магнитных бурь не ожидается. Несмотря на это метеозависимые люди могут иметь плохое самочувствие.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 6 мая

В течение последних 24 часов солнечная активность была на низком уровне. За последние сутки на Солнце произошло шесть вспышек класса С. Они практически не влияют на Землю.

Ожидается, что во вторник геомагнитное поле будет от спокойного до нестабильного уровня. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек класса М.

Солнечная активность на 6 мая

Возможность малого геомагнитного шторма — 15%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 35%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%

Количество солнечных пятен — 43.

Головная боль у женщины. Фото: freepik

Как уберечься от воздействия магнитных бурь

Чтобы уменьшить негативные последствия магнитных бурь на самочувствие, рекомендуется придерживаться нескольких простых советов и следить за своим распорядком:

часто гулять на свежем воздухе;

регулярно отдыхать;

хорошо спать;

придерживаться здорового питания и пить достаточно воды;

уменьшить стресс и физические нагрузки;

в случае ухудшения самочувствия обращаться к врачу.

Напомним, ранее мы писали, в какие дни мая будут мощные магнитные бури. Последний месяц весны будет нелегким для метеозависимых.

Также синоптики назвали области, в которых завтра будет теплее всего. Температура воздуха в этих регионах поднимется до +20...+25 °С.