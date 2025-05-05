Погода в Україні 6 травня - тепло затримається у декількох областях

Синоптики назвали області, в яких завтра буде найтепліше
В Україні у вівторок, 6 травня, прогнозують хмарну погоду, місцями пройдуть дощі. Температура повітря протягом дня буде в межах +11...+16 °С.
Про це повідомила пресслужба Укргідрометцентру у Facebook.
Прогноз погоди від Укргідрометцентру на 6 травня
Завтра буде хмарно: у північній частині очікуються невеликі короткочасні дощі та лише на сході й південному сході — без опадів.
Вітер буде північно-східного напрямку, а в південній та східній частинах південно-західного, 5-10 м/с.
Температура повітря становитиме:
- вночі +8...+13 °С, у західних та північних областях +4...+9 °С;
- вдень +11...+16 °С, на сході та південному сході +20...+25 °С.
Прогноз погоди від Діденко на 6 травня
За словами синоптика Наталки Діденко, у вівторок у більшості областей очікується +10...+17 °С, але на південному сході буде літня погода — +20...+25 °С та +27 °С на Луганщині.
Майже по всій території будуть дощі, а суха погода буде лише в південно-східній частині України.
Нагадаємо, у Києві завтра очікується дощ та хмарна погода весь день.
А за словами синоптиків Meteoprog повідомили, незабаром в Україну повернеться тепло.
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