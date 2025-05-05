Погода в Україні 6 травня - тепло затримається у декількох областях

Люди гуляють вулицею. Ілюстративне фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні у вівторок, 6 травня, прогнозують хмарну погоду, місцями пройдуть дощі. Температура повітря протягом дня буде в межах +11...+16 °С.

Про це повідомила пресслужба Укргідрометцентру у Facebook.

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Прогноз погоди від Укргідрометцентру на 6 травня

Завтра буде хмарно: у північній частині очікуються невеликі короткочасні дощі та лише на сході й південному сході — без опадів.

Вітер буде північно-східного напрямку, а в південній та східній частинах південно-західного, 5-10 м/с.

Температура повітря становитиме:

вночі +8...+13 °С, у західних та північних областях +4...+9 °С;

вдень +11...+16 °С, на сході та південному сході +20...+25 °С.

Погода в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Діденко на 6 травня

За словами синоптика Наталки Діденко, у вівторок у більшості областей очікується +10...+17 °С, але на південному сході буде літня погода — +20...+25 °С та +27 °С на Луганщині.

Температурна карта. Фото: Метеопост

Майже по всій території будуть дощі, а суха погода буде лише в південно-східній частині України.

Скриншот допису Діденко

Нагадаємо, у Києві завтра очікується дощ та хмарна погода весь день.

А за словами синоптиків Meteoprog повідомили, незабаром в Україну повернеться тепло.