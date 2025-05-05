Погода в Украине 6 мая — тепло задержится в нескольких областях

Синоптики назвали области, в которых завтра будет теплее всего
В Украине во вторник, 6 мая, прогнозируют облачную погоду, местами пройдут дожди. Температура воздуха в течение дня будет в пределах +11...+16 °С.
Об этом сообщила пресс-служба Укргидрометцентра в Facebook.
Прогноз погоды от Укргидрометцентра на 6 мая
Завтра будет облачно: в северной части ожидаются небольшие кратковременные дожди и только на востоке и юго-востоке — без осадков.
Ветер будет северо-восточного направления, а в южной и восточной частях — юго-западного, 5-10 м/с.
Температура воздуха составит:
- ночью +8...+13 °С, в западных и северных областях +4...+9 °С;
- днем +11...+16 °С, на востоке и юго-востоке +20...+25 °С.
Прогноз погоды от Диденко на 6 мая
По словам синоптика Наталки Диденко, во вторник в большинстве областей ожидается +10...+17 °С, но на юго-востоке будет летняя погода — +20...+25 °С и +27 °С на Луганщине.
Почти по всей территории дожди, а сухая погода будет только в юго-восточной части Украины.
Напомним, в Киеве завтра ожидается дождь и облачная погода весь день.
А по словам синоптиков Meteoprog, вскоре в Украину вернется тепло.
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