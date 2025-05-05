Погода в Украине 6 мая — тепло задержится в нескольких областях

Люди гуляют по улице. Иллюстративное фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине во вторник, 6 мая, прогнозируют облачную погоду, местами пройдут дожди. Температура воздуха в течение дня будет в пределах +11...+16 °С.

Об этом сообщила пресс-служба Укргидрометцентра в Facebook.

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Прогноз погоды от Укргидрометцентра на 6 мая

Завтра будет облачно: в северной части ожидаются небольшие кратковременные дожди и только на востоке и юго-востоке — без осадков.

Ветер будет северо-восточного направления, а в южной и восточной частях — юго-западного, 5-10 м/с.

Температура воздуха составит:

ночью +8...+13 °С, в западных и северных областях +4...+9 °С;

днем +11...+16 °С, на востоке и юго-востоке +20...+25 °С.

Погода в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды от Диденко на 6 мая

По словам синоптика Наталки Диденко, во вторник в большинстве областей ожидается +10...+17 °С, но на юго-востоке будет летняя погода — +20...+25 °С и +27 °С на Луганщине.

Температурная карта. Фото: Метеопост

Почти по всей территории дожди, а сухая погода будет только в юго-восточной части Украины.

Скриншот поста Диденко

Напомним, в Киеве завтра ожидается дождь и облачная погода весь день.

А по словам синоптиков Meteoprog, вскоре в Украину вернется тепло.