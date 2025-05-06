Прогноз магнітних бур на сьогодні 6 травня — на Сонці були спалахи

Будьте обережними — прогноз магнітних бур на сьогодні
Магнітосфера Землі у вівторок, 6 травня, перебуватиме у збудженому стані, але суттєвих магнітних бур не очікується. Попри це метеозалежні люди можуть мати погане самопочуття.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі 6 травня
Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За останню добу на Сонці відбулося шість спалахів класу С. Вони практично не впливають на Землю.
Очікується, що в вівторок геомагнітне поле буде від спокійного до нестабільного рівня. Сонячна активність буде низькою з ймовірністю спалахів класу М.
Сонячна активність на 6 травня
- Можливість малого геомагнітного шторму — 15%
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 35%
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%
- Кількість сонячних плям — 43.
Як вберегтися від впливу магнітних бур
Щоб зменшити негативні наслідки магнітних бур на самопочуття, рекомендується дотримуватись кількох простих порад та стежити за своїм розпорядком:
- часто гуляти на свіжому повітрі;
- регулярно відпочивати;
- добре спати;
- дотримуватись здорового харчування та пити достатньо води;
- зменшити стрес та фізичні навантаження;
- у разі погіршення самопочуття звертатися до лікаря.
Нагадаємо, раніше ми писали, в які дні травня будуть потужні магнітні бурі. Останній місяць весни буде нелегким для метеозалежних.
Також синоптики назвали області, в яких завтра буде найтепліше. Температура повітря в цих регіонах підніметься до +20...+25 °С.
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