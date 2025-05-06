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Будьте обережними — прогноз магнітних бур на сьогодні

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Дата публікації: 6 травня 2025 14:10
Прогноз магнітних бур на сьогодні 6 травня — на Сонці були спалахи
Головний біль у жінки. Фото: freepik

Магнітосфера Землі у вівторок, 6 травня, перебуватиме у збудженому стані, але суттєвих магнітних бур не очікується. Попри це метеозалежні люди можуть мати погане самопочуття.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 6 травня

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За останню добу на Сонці відбулося шість спалахів класу С. Вони практично не впливають на Землю.

Очікується, що в вівторок геомагнітне поле буде від спокійного до нестабільного рівня. Сонячна активність буде низькою з ймовірністю спалахів класу М.

Сонячна активність на 6 травня

  • Можливість малого геомагнітного шторму — 15%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 35%
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%
  • Кількість сонячних плям — 43.
Магнітні бурі 6 травня
Головний біль у жінки. Фото: freepik

Як вберегтися від впливу магнітних бур

Щоб зменшити негативні наслідки магнітних бур на самопочуття, рекомендується дотримуватись кількох простих порад та стежити за своїм розпорядком:

  • часто гуляти на свіжому повітрі;
  • регулярно відпочивати;
  • добре спати;
  • дотримуватись здорового харчування та пити достатньо води;
  • зменшити стрес та фізичні навантаження;
  • у разі погіршення самопочуття звертатися до лікаря.

Нагадаємо, раніше ми писали, в які дні травня будуть потужні магнітні бурі. Останній місяць весни буде нелегким для метеозалежних. 

Також синоптики назвали області, в яких завтра буде найтепліше. Температура повітря в цих регіонах підніметься до +20...+25 °С.

космос Сонце самопочуття магнітні бурі головний біль
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
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