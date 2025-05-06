Прогноз магнітних бур на сьогодні 6 травня — на Сонці були спалахи

Головний біль у жінки. Фото: freepik

Магнітосфера Землі у вівторок, 6 травня, перебуватиме у збудженому стані, але суттєвих магнітних бур не очікується. Попри це метеозалежні люди можуть мати погане самопочуття.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 6 травня

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. За останню добу на Сонці відбулося шість спалахів класу С. Вони практично не впливають на Землю.

Очікується, що в вівторок геомагнітне поле буде від спокійного до нестабільного рівня. Сонячна активність буде низькою з ймовірністю спалахів класу М.

Сонячна активність на 6 травня

Можливість малого геомагнітного шторму — 15%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 35%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%

Кількість сонячних плям — 43.

Головний біль у жінки. Фото: freepik

Як вберегтися від впливу магнітних бур

Щоб зменшити негативні наслідки магнітних бур на самопочуття, рекомендується дотримуватись кількох простих порад та стежити за своїм розпорядком:

часто гуляти на свіжому повітрі;

регулярно відпочивати;

добре спати;

дотримуватись здорового харчування та пити достатньо води;

зменшити стрес та фізичні навантаження;

у разі погіршення самопочуття звертатися до лікаря.

Нагадаємо, раніше ми писали, в які дні травня будуть потужні магнітні бурі. Останній місяць весни буде нелегким для метеозалежних.

Також синоптики назвали області, в яких завтра буде найтепліше. Температура повітря в цих регіонах підніметься до +20...+25 °С.