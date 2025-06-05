Магнитные бури 5 июня 2025 года — какое влияние на самочувствие

Женщина страдает от головной боли. Фото: Pexels

На Земле в четверг, 5 июня, ожидается магнитная буря уровня G1 — она является слабой, но может влиять на самочувствие в течение дня. В частности негативно скажется на маршрутах миграций птиц и животных, и может фиксироваться сбой в работе энергосистем.

Об стало известно из информации, которая опубликована на ресурсе Meteoprog.

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Как отмечают астросиноптики, магнитная буря такой силы может негативно сказаться на здоровье метеозависимых людей. Особенно следует быть осторожным пожилым людям.

Специалисты подчеркивают, что в течение последних 24 часов наблюдалась нестабильная солнечная активность. Также на Солнце было зафиксировано по одной вспышке класса С и класса М1,5. Это может вызвать небольшие радиопомехи. Также не исключен радиационный шторм.

Геомагнитное поле в этот день будет колебаться от стабильного до незначительного штормового уровня. Также ожидается, что солнечная активность, вероятно, приобретет вспышки класса Х.



Головная боль у женщины. Фото: Pexels

Солнечная активность на 5 июня:

Возможность малого геомагнитного шторма — 25%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 5%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 55%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10 %

Количество солнечных пятен — 32

Как питаться во избежание влияния магнитных бурь

Специалисты напоминают, что даже слабые геомагнитные колебания могут влиять на сердечно-сосудистую систему, особенно у людей с хроническими заболеваниями. В такие дни рекомендуется корректировать образ жизни, в частности — питание.

В дни повышенной солнечной активности желательно избегать тяжелой, жирной и соленой пищи. Важно уменьшить потребление кофе, алкоголя, жареных и острых блюд — они могут усиливать нагрузку на сосуды и сердце.

Рацион лучше наполнить продуктами, богатыми магнием и калием: это зелень, бананы, курага, запеченный картофель, гречка, тыквенные семечки, свекла. Также полезно употреблять больше воды, компотов, морсов и зеленого чая — это способствует поддержанию нормального давления и выведению избытка натрия.

Хорошо влияют на нервную систему и общий тонус легкие супы, салаты, овощи на пару, рыба, печеные яблоки и натуральные йогурты.

Напомним, мы ранее сообщали, какая погода будет в Украине на праздник Троицы, 8 июня.

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