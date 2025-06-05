Магнітні бурі 5 червня 2025 року — який вплив на самопочуття

Жінка страждає від головного болю. Фото: Pexels

На Землі у четвер, 5 червня, очікується магнітна буря рівня G1 — вона є слабкою, але може впливати на самопочуття протягом дня. Зокрема негативно позначиться на маршрутах міграцій птахів та тварин, і може фіксуватися збій у роботі енергосистем.

Про стало відомо з інформації, яка опублікована на ресурсі Meteoprog.

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Магнітні бурі 5 червня

Як зазначають астросиноптики, магнітна буря такої сили може негативно позначитися на здоров'ї метеозалежних людей. Особливо слід бути обережним літнім людям.

Фахівці підкреслюють, що протягом останніх 24 годин спостерігалась нестабільна сонячна активність. Також на Сонці було зафіксовано по одному спалаху класу С та класу М1,5. Це може викликати невеликі радіоперешкоди. Також не виключений радіаційний шторм.

Геомагнітне поле у цей день коливатиметься від стабільного до незначного штормового рівня. Також очікується, що сонячна активність, ймовірно, набуде спалахів класу Х.



Головний біль у жінки. Фото: Pexels

Сонячна активність на 5 червня:

Можливість малого геомагнітного шторму — 25%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 5%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 55%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10 %

Кількість сонячних плям — 32

Як харчуватися для уникнення впливу магнітних бур

Фахівці нагадують, що навіть слабкі геомагнітні коливання можуть впливати на серцево-судинну систему, особливо у людей із хронічними захворюваннями. У такі дні рекомендується коригувати спосіб життя, зокрема — харчування.

У дні підвищеної сонячної активності бажано уникати важкої, жирної та солоної їжі. Важливо зменшити споживання кави, алкоголю, смажених і гострих страв — вони можуть посилювати навантаження на судини та серце.

Раціон краще наповнити продуктами, багатими на магній і калій: це зелень, банани, курага, запечена картопля, гречка, гарбузове насіння, буряк. Також корисно вживати більше води, компотів, морсів та зеленого чаю — це сприяє підтримці нормального тиску та виведенню надлишку натрію.

Добре впливають на нервову систему й загальний тонус легкі супи, салати, овочі на парі, риба, печені яблука та натуральні йогурти.

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