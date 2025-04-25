Сегодня в Украине погода будет едва ли не жаркой, но в течение дня будут дожди и грозы

Радостная девушка под зонтиком под дождем. Иллюстративное фото: pexels.com

Погода в Украине сегодня, 25 апреля, будет очень теплой, почти летней. Однако на большинстве территории Украины следует ожидать осадки, даже с грозами.

Об этом сообщили Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Украине 25 апреля

Метеорологи предупреждают, что из-за влияния атмосферного фронта, который движется с северо-запада, днем кратковременные дожди и грозы возможны на большей части территории страны.

Грозы могут накрыть Киевскую, Полтавскую, Черниговскую, Кировоградскую, Хмельницкую, Житомирскую и почти все области на западе Украины кроме Волынской.

Небо будет покрыто облаками, а ветер ожидается северного направления, со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха в дневные часы в западных и северных областях составит +18...+23 °C, на остальной территории до +21...+26 °C.

Синоптики также предупреждают о постепенном поступлении более холодных воздушных масс из северных широт, что обусловит снижение температуры в ближайшие дни.

Прогноз погоды в Украине на 25 апреля. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По словам Диденко, сегодня в Украине может быть даже жарко — до +27 °C. В то же время в западной части и Приазовье пройдут кратковременные дожди с грозами. Вечером ожидаются локальные дожди почти по всей территории страны.

Температурная карта на 25 апреля. Фото: Метеопост

Прогноз погоды на Киевщине на 25 апреля

В столице сегодня температура воздуха составит до +22...+24 °C. После обеда и вечером может пройти дождь с грозой.

Прогноз погоды до конца недели

В субботу за холодным фронтом в области начнет поступать значительно более свежий воздух. А в воскресенье температура снизится по всей Украине — днем будет в пределах +10...+17 °C.

Ранее мы сообщали, что накануне в Ужгороде выпала многодневная норма осадков.

А синоптики Meteoprog предупредили украинцев о жаре на этой неделе — температура воздуха достигнет +28 °С.