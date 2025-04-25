Сегодня в Украине погода будет едва ли не жаркой, но в течение дня будут дожди и грозы

Будет тепло, но нужно не забыть зонтик — погода сегодня
Погода в Украине сегодня, 25 апреля, будет очень теплой, почти летней. Однако на большинстве территории Украины следует ожидать осадки, даже с грозами.
Об этом сообщили Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко.
Погода в Украине 25 апреля
Метеорологи предупреждают, что из-за влияния атмосферного фронта, который движется с северо-запада, днем кратковременные дожди и грозы возможны на большей части территории страны.
Грозы могут накрыть Киевскую, Полтавскую, Черниговскую, Кировоградскую, Хмельницкую, Житомирскую и почти все области на западе Украины кроме Волынской.
Небо будет покрыто облаками, а ветер ожидается северного направления, со скоростью 5-10 м/с.
Температура воздуха в дневные часы в западных и северных областях составит +18...+23 °C, на остальной территории до +21...+26 °C.
Синоптики также предупреждают о постепенном поступлении более холодных воздушных масс из северных широт, что обусловит снижение температуры в ближайшие дни.
Прогноз погоды от Наталки Диденко
По словам Диденко, сегодня в Украине может быть даже жарко — до +27 °C. В то же время в западной части и Приазовье пройдут кратковременные дожди с грозами. Вечером ожидаются локальные дожди почти по всей территории страны.
Прогноз погоды на Киевщине на 25 апреля
В столице сегодня температура воздуха составит до +22...+24 °C. После обеда и вечером может пройти дождь с грозой.
Прогноз погоды до конца недели
В субботу за холодным фронтом в области начнет поступать значительно более свежий воздух. А в воскресенье температура снизится по всей Украине — днем будет в пределах +10...+17 °C.
Ранее мы сообщали, что накануне в Ужгороде выпала многодневная норма осадков.
А синоптики Meteoprog предупредили украинцев о жаре на этой неделе — температура воздуха достигнет +28 °С.
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