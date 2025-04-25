Сьогодні в Україні погода буде ледь не спекотною, але протягом дня будуть дощі та грози

Радісна дівчина під парасолькою під дощем. Ілюстративне фото: pexels.com

Погода в Україні сьогодні, 25 квітня, буде дуже теплою, майже літньою. Проте на більшості території України слід очікувати опади, навіть з грозами.

Про це повідомили Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко.

Реклама

Читайте також:

Погода в Україні 25 квітня

Метеорологи попереджають, що через вплив атмосферного фронту, що рухається із північного заходу, вдень короткочасні дощі та грози можливі на більшій частині території країни.

Грози можуть накрити Київську, Полтавську, Чернігівську, Кіровоградську, Хмельницьку, Житомирську та майже всі області на заході України окрім Волинської.

Небо буде вкрито хмаринками, а вітер очікується північного напрямку, зі швидкістю 5–10 м/с.

Температура повітря у денні години в західних та північних областях становитиме +18…+23 °C, на решті території до +21…+26 °C.

Синоптики також попереджають про поступове надходження холодніших повітряних мас з північних широт, що зумовить зниження температури в найближчі дні.

Прогноз погоди в Україні на 25 квітня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За словами Діденко, сьогодні в Україні може бути навіть спекотно — до +27 °C. Водночас в західній частині та Приазов'ї пройдуть короткочасні дощі з грозами. Увечері очікуються локальні дощі майже по всій території країни.

Температурна карта на 25 квітня. Фото: Метеопост

Прогноз погоди на Київщині на 25 квітня

У столиці сьогодні температура повітря становитиме до +22...+24 °C. Після обіду та надвечір може пройти дощ з грозою.

Прогноз погоди до кінця тижня

У суботу за холодним фронтом в області почне надходити значно свіжіше повітря. А в неділю температура знизиться по всій Україні — вдень буде в межах +10...+17 °C.

Раніше ми повідомляли, що напередодні в Ужгороді випала кількаденна норма опадів.

А синоптики Meteoprog попередили українців про спеку цього тижня — температура повітря сягне +28 °С.