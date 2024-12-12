Прогноз погоды в Украине на четверг, 12 декабря, от Укргидрометцентра и синоптика Наталки Диденко

Девушка идет по улице во время снегопада. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоды в Украине на четверг, 12 декабря, дали синоптики. Будет облачно. Ожидаются небольшие осадки, преимущественно в виде снега.

Об этом в среду, 11 декабря, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Какая погода будет в Украине 12 декабря

Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

На юге и востоке страны пройдет умеренный дождь с мокрым снегом.

На всей территории Украины, кроме юга и юго-востока, на дорогах будет гололедица.

Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с.

Температура ночью и днем -4...+1 °С. На юге и юго-востоке страны 0...+5 °С. На высокогорье Карпат ночью -3...-8 °C, а днем -1. ..-6 °С.

Карта температур в Украине от Meteopost.com

В Киевской области облачно с прояснениями. На дорогах гололедица. -1...-3 °С. Синоптики предупреждают о метеорологических явлениях I (желтого) уровня опасности: в Киеве и области будет гололед, который может привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Предупреждение о снеголавинной опасности

Карта "Снеголавинная опасность в Украине" от Укргидрометцентра

Из-за прироста снежного покрова на высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

Карта "Циклон в Украине"

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, в четверг, 12 декабря, циклон, обуславливающий дожди и снег, постепенно уйдет из Украины.

"Ночью циклон еще будет сопротивляться, а днем оставит вместо себя атмосферный фронт в восточных областях, поэтому еще побудут дожди и мокрый снег, однако все же завтра днем в большинстве областей Украины будет без существенных осадков", — отмечает синоптик.

Умеренный, а иногда и сильный ветер будет дуть с северо-запада. Температура воздуха ночью составит 0...-4 °С, а на юге — от -1 °С до +3 °С. Днем температурные показатели будут держаться в пределах -3...+3 °С.

В Киеве ночью пройдет мокрый снег, днем без осадков. Порывистый ветер будет дуть с северо-запада. Температура воздуха ночью и днем ​​будет составлять 0...-2 °С.

Ранее синоптик Наталья Диденко предупредила, что вскоре в Украину придет похолодание. Уже с 13 декабря в большинстве областей будут сильные морозы.

Напомним, что 2024 год стал самым жарким за последние 84 года. По данным Европейской Службы Изменений Климата Copernicus (C3S), повышенные температурные показатели будут сохраняться и в первые месяцы 2025 года.