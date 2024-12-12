Прогноз погоди в Україні на четвер, 12 грудня, від Укргідрометцентру та синоптика Наталки Діденко

Буде сніголавинна небезпека — синоптики дали прогноз на сьогодні
Прогноз погоди в Україні на четвер, 12 грудня, надали синоптики. Буде хмарно. Очікуються невеликі опади, переважно у вигляді снігу.
Про це в середу, 11 грудня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.
Яка погода буде в Україні 12 грудня
На півдні та сході країни пройде помірний дощ з мокрим снігом. У більшості центральних та Харківській областях вночі подекуди ожеледь та налипання мокрого снігу. Удень у північних, західних, Вінницькій та Черкаській областях без опадів.
На всій території України, крім півдня та південного сходу, на дорогах буде ожеледиця.
Північно-західний вітер дутиме зі швидкістю 7–12 м/с.
Температура вночі та вдень -4...+1 °С. На півдні та південному сході країни 0...+5 ° С. На високогір'ї Карпат вночі -3...-8 °C, а вдень -1...-6 °С.
На Київщині хмарно. Уночі невеликий сніг, удень без опадів. На дорогах ожеледиця. Швидкість північно-західного вітру становитиме 7–12 м/с. Температура повітря в області протягом доби становитиме -4...+1 °С, а у столиці буде -1...-3 °С. Синоптики попереджають про метеорологічні явища I (жовтого) рівня небезпечності: у Києві та області буде ожеледиця, яка може призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.
Попередження про сніголавинну небезпеку
Через приріст снігового покрову на високогір'ї Івано-Франківської області очікується значна сніголавинна небезпека.
Прогноз погоди від Наталки Діденко
За прогнозом синоптика Наталки Діденко, у четвер, 12 грудня, циклон, який зумовлює дощі та сніг, поступово піде з України.
"Уночі циклон ще опиратиметься, а вдень залишить замість себе атмосферний фронт у східних областях, тому й ще побудуть дощі та мокрий сніг, проте все ж завтра вдень у більшості областей України буде без істотних опадів", — зазначає синоптик.
Помірний, а іноді й сильний вітер дутиме з північного заходу. Температура повітря вночі становитиме 0...-4 °С, а на півдні — від -1 °С до +3 °С. Удень температурні показники триматимуться в межах -3...+3 °С.
У Києві вночі пройде мокрий сніг, удень без опадів. Рвучкий вітер дутиме з північного заходу. Температура повітря вночі та вдень становитиме 0...-2 °С.
Раніше синоптик Наталка Діденко попередила, що невдовзі в Україну прийде похолодання. Вже з 13 грудня в більшості областей будуть сильні морози.
Нагадаємо, 2024 рік став найспекотнішим за останні 84 роки. За даними Європейської Служби Змін Клімату Copernicus (C3S), підвищені температурні показники зберігатимуться й у перші місяці 2025 року.
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