Прогноз погоди в Україні на четвер, 12 грудня, від Укргідрометцентру та синоптика Наталки Діденко

Дівчина йде вулицею під час снігопаду. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоди в Україні на четвер, 12 грудня, надали синоптики. Буде хмарно. Очікуються невеликі опади, переважно у вигляді снігу.

Про це в середу, 11 грудня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Яка погода буде в Україні 12 грудня

Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

На півдні та сході країни пройде помірний дощ з мокрим снігом. У більшості центральних та Харківській областях вночі подекуди ожеледь та налипання мокрого снігу. Удень у північних, західних, Вінницькій та Черкаській областях без опадів.

На всій території України, крім півдня та південного сходу, на дорогах буде ожеледиця.

Північно-західний вітер дутиме зі швидкістю 7–12 м/с.

Температура вночі та вдень -4...+1 °С. На півдні та південному сході країни 0...+5 ° С. На високогір'ї Карпат вночі -3...-8 °C, а вдень -1...-6 °С.

Карта температур в Україні від Meteopost.com

На Київщині хмарно. Уночі невеликий сніг, удень без опадів. На дорогах ожеледиця. Швидкість північно-західного вітру становитиме 7–12 м/с. Температура повітря в області протягом доби становитиме -4...+1 °С, а у столиці буде -1...-3 °С. Синоптики попереджають про метеорологічні явища I (жовтого) рівня небезпечності: у Києві та області буде ожеледиця, яка може призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

Попередження про сніголавинну небезпеку

Карта "Сніголавинна небезпека в Україні" від Укргідрометцентру

Через приріст снігового покрову на високогір'ї Івано-Франківської області очікується значна сніголавинна небезпека.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

Карта "Циклон в Україні"

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, у четвер, 12 грудня, циклон, який зумовлює дощі та сніг, поступово піде з України.

"Уночі циклон ще опиратиметься, а вдень залишить замість себе атмосферний фронт у східних областях, тому й ще побудуть дощі та мокрий сніг, проте все ж завтра вдень у більшості областей України буде без істотних опадів", — зазначає синоптик.

Помірний, а іноді й сильний вітер дутиме з північного заходу. Температура повітря вночі становитиме 0...-4 °С, а на півдні — від -1 °С до +3 °С. Удень температурні показники триматимуться в межах -3...+3 °С.

У Києві вночі пройде мокрий сніг, удень без опадів. Рвучкий вітер дутиме з північного заходу. Температура повітря вночі та вдень становитиме 0...-2 °С.

Раніше синоптик Наталка Діденко попередила, що невдовзі в Україну прийде похолодання. Вже з 13 грудня в більшості областей будуть сильні морози.

Нагадаємо, 2024 рік став найспекотнішим за останні 84 роки. За даними Європейської Служби Змін Клімату Copernicus (C3S), підвищені температурні показники зберігатимуться й у перші місяці 2025 року.