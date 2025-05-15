Магнитные бури сегодня, 15 мая — чего ждать метеозависимым

Сильная головная боль у женщины. Фото: freepik

В четверг, 15 мая, существенных магнитных бурь на Земле не ожидается. Однако на Солнце произошли вспышки X-класса, которые оказывают негативное влияние не только на самочувствие, но и препятствуют энергосистеме.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 15 мая

В течение последних 24 часов солнечная активность была на высоком уровне. За последние сутки на Солнце произошло три вспышки класса С и одна Х.1.1

Отмечается, что солнечные вспышки X-класса являются самыми мощными. Они случаются не часто, но если они направлены на Землю, то могут создавать длительные радиационные бури, которые могут повредить спутники, системы связи и даже наземные технологии и энергосистемы.

Вспышки X-класса могут вызвать серьезный (G4) или экстремальный (G5) геомагнитный шторм на Земле. Кроме того, такие вспышки вызывают хорошее полярное сияние.

Ожидается, что в четверг геомагнитное поле будет спокойного или активного уровня. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек класса М.

Плохое самочувствие у женщины. Иллюстративное фото: freepik

Солнечная активность на 15 мая

Возможность малого геомагнитного шторма — 10%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 10%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%

Количество солнечных пятен — 13.

Как защититься от воздействия магнитных бурь

Магнитные бури значительно влияют на самочувствие метеозависимых людей. Серьезного вреда на здоровье людей от них мало, но люди могут чувствовать в эти дни головную боль, усталость и раздражительность. Для того, чтобы защитить себя, специалисты советуют придерживаться несколько простых советов:

достаточно спать;

избавиться от стресса;

много гулять на свежем воздухе;

регулярная физическая активность;

отказ от вредных привычек;

здоровое питание;

поддержание водного баланса.

Напомним, астрономы обнаружили необычайную экзопланету в системе Kepler-10. Ее масса оценивается в одиннадцать масс Земли.

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