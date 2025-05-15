Магнитные бури сегодня, 15 мая — чего ждать метеозависимым

Будет штормить — прогноз магнитных бурь на сегодня
В четверг, 15 мая, существенных магнитных бурь на Земле не ожидается. Однако на Солнце произошли вспышки X-класса, которые оказывают негативное влияние не только на самочувствие, но и препятствуют энергосистеме.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 15 мая
В течение последних 24 часов солнечная активность была на высоком уровне. За последние сутки на Солнце произошло три вспышки класса С и одна Х.1.1
Отмечается, что солнечные вспышки X-класса являются самыми мощными. Они случаются не часто, но если они направлены на Землю, то могут создавать длительные радиационные бури, которые могут повредить спутники, системы связи и даже наземные технологии и энергосистемы.
Вспышки X-класса могут вызвать серьезный (G4) или экстремальный (G5) геомагнитный шторм на Земле. Кроме того, такие вспышки вызывают хорошее полярное сияние.
Ожидается, что в четверг геомагнитное поле будет спокойного или активного уровня. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек класса М.
Солнечная активность на 15 мая
- Возможность малого геомагнитного шторма — 10%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 10%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%
- Количество солнечных пятен — 13.
Как защититься от воздействия магнитных бурь
Магнитные бури значительно влияют на самочувствие метеозависимых людей. Серьезного вреда на здоровье людей от них мало, но люди могут чувствовать в эти дни головную боль, усталость и раздражительность. Для того, чтобы защитить себя, специалисты советуют придерживаться несколько простых советов:
- достаточно спать;
- избавиться от стресса;
- много гулять на свежем воздухе;
- регулярная физическая активность;
- отказ от вредных привычек;
- здоровое питание;
- поддержание водного баланса.
Напомним, астрономы обнаружили необычайную экзопланету в системе Kepler-10. Ее масса оценивается в одиннадцать масс Земли.
Также мы писали, что космическая станция времен СССР упала в Индийский океан. В 1972 году она была запущена для миссии на Венеру.
Читайте Новини.LIVE!