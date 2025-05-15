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Будет штормить — прогноз магнитных бурь на сегодня

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Дата публикации 15 мая 2025 11:37
Магнитные бури сегодня, 15 мая — чего ждать метеозависимым
Сильная головная боль у женщины. Фото: freepik

В четверг, 15 мая, существенных магнитных бурь на Земле не ожидается. Однако на Солнце произошли вспышки X-класса, которые оказывают негативное влияние не только на самочувствие, но и препятствуют энергосистеме.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 15 мая

В течение последних 24 часов солнечная активность была на высоком уровне. За последние сутки на Солнце произошло три вспышки класса С и одна Х.1.1

Отмечается, что солнечные вспышки X-класса являются самыми мощными. Они случаются не часто, но если они направлены на Землю, то могут создавать длительные радиационные бури, которые могут повредить спутники, системы связи и даже наземные технологии и энергосистемы.

Вспышки X-класса могут вызвать серьезный (G4) или экстремальный (G5) геомагнитный шторм на Земле. Кроме того, такие вспышки вызывают хорошее полярное сияние.

Ожидается, что в четверг геомагнитное поле будет спокойного или активного уровня. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек класса М.

Магнітні бурі 15 травня
Плохое самочувствие у женщины. Иллюстративное фото: freepik

Солнечная активность на 15 мая

  • Возможность малого геомагнитного шторма — 10%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 10%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 1%
  • Количество солнечных пятен — 13.

Как защититься от воздействия магнитных бурь

Магнитные бури значительно влияют на самочувствие метеозависимых людей. Серьезного вреда на здоровье людей от них мало, но люди могут чувствовать в эти дни головную боль, усталость и раздражительность. Для того, чтобы защитить себя, специалисты советуют придерживаться несколько простых советов:

  • достаточно спать;
  • избавиться от стресса;
  • много гулять на свежем воздухе;
  • регулярная физическая активность;
  • отказ от вредных привычек;
  • здоровое питание;
  • поддержание водного баланса.

Напомним, астрономы обнаружили необычайную экзопланету в системе Kepler-10. Ее масса оценивается в одиннадцать масс Земли.

Также мы писали, что космическая станция времен СССР упала в Индийский океан. В 1972 году она была запущена для миссии на Венеру.

космос Солнце магнитные бури головная боль плохое самочувствие
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
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