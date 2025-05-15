Магнітні бурі сьогодні, 15 травня — чого чекати метеозалежним

Буде штормити — прогноз магнітних бур на сьогодні
У четвер, 15 травня, суттєвих магнітних бур на Землі не очікується. Однак на Сонці відбулися спалахи X-класу, які мають негативний вплив не лише на самопочуття, а й перешкоджають енергосистемі.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі 15 травня
Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на високому рівні. За останню добу на Сонці відбулося три спалахи класу С та один Х.1.1
Зазначається, що сонячні спалахи X-класу є найпотужнішими. Вони трапляються не часто, але якщо вони спрямовані на Землю, то можуть створювати тривалі радіаційні бурі, які можуть пошкодити супутники, системи зв'язку та навіть наземні технології та енергосистеми.
Спалахи X-класу можуть спричинити серйозний (G4) або екстремальний (G5) геомагнітний шторм на Землі. Крім того, такі спалахи викликають гарне полярне сяйво.
Очікується, що у четвер геомагнітне поле буде спокійного або активного рівня. Сонячна активність буде низькою з ймовірністю спалахів класу М.
Сонячна активність на 15 травня
- Можливість малого геомагнітного шторму — 10%
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 10%
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%
- Кількість сонячних плям — 13.
Як захистися від впливу магнітних бур
Магнітні бурі значно впливають на самопочуття метеозалежних людей. Серйозної шкоди на здоров'я людей від них мало, але люди можуть відчувати у ці дні головний біль, втому та дратівливість. Для того, аби захистити себе, фахівці радять дотримуватись кілька простих порад:
- достатньо спати;
- позбавитися від стресу;
- багато гуляти на свіжому повітрі;
- регулярна фізична активність;
- відмова від шкідливих звичок;
- здорове харчування;
- підтримка водного балансу.
Нагадаємо, астрономи виявили надзвичайну екзопланету в системі Kepler-10. Її маса оцінюється в одинадцять мас Землі.
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