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Буде штормити — прогноз магнітних бур на сьогодні

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Дата публікації: 15 травня 2025 11:37
Магнітні бурі сьогодні, 15 травня — чого чекати метеозалежним
Сильний головний біль у жінки. Фото: freepik

У четвер, 15 травня, суттєвих магнітних бур на Землі не очікується. Однак на Сонці відбулися спалахи X-класу, які мають негативний вплив не лише на самопочуття, а й перешкоджають енергосистемі.

Про це повідомляє Meteoprog

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Магнітні бурі 15 травня

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на високому рівні. За останню добу на Сонці відбулося три спалахи класу С та один Х.1.1

Зазначається, що сонячні спалахи X-класу є найпотужнішими. Вони трапляються не часто, але якщо вони спрямовані на Землю, то можуть створювати тривалі радіаційні бурі, які можуть пошкодити супутники, системи зв'язку та навіть наземні технології та енергосистеми.

Спалахи X-класу можуть спричинити серйозний (G4) або екстремальний (G5) геомагнітний шторм на Землі. Крім того, такі спалахи викликають гарне полярне сяйво.

Очікується, що у четвер геомагнітне поле буде спокійного або активного рівня. Сонячна активність буде низькою з ймовірністю спалахів класу М.

Магнітні бурі 15 травня
Погане самопочуття у жінки. Ілюстративне фото: freepik

Сонячна активність на 15 травня

  • Можливість малого геомагнітного шторму — 10%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 10%
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%
  • Кількість сонячних плям — 13.

Як захистися від впливу магнітних бур

Магнітні бурі значно впливають на самопочуття метеозалежних людей. Серйозної шкоди на здоров'я людей від них мало, але люди можуть відчувати у ці дні головний біль, втому та дратівливість. Для того, аби захистити себе, фахівці радять дотримуватись кілька простих порад:

  • достатньо спати;
  • позбавитися від стресу;
  • багато гуляти на свіжому повітрі;
  • регулярна фізична активність;
  • відмова від шкідливих звичок;
  • здорове харчування;
  • підтримка водного балансу.

Нагадаємо, астрономи виявили надзвичайну екзопланету в системі Kepler-10.  Її маса оцінюється в одинадцять мас Землі.

Також ми писали, що космічна станція часів СРСР впала в Індійський океан. У 1972 році вона була запущена для місії на Венеру.

космос Сонце магнітні бурі головний біль погане самопочуття
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
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