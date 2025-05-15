Магнітні бурі сьогодні, 15 травня — чого чекати метеозалежним

Сильний головний біль у жінки. Фото: freepik

У четвер, 15 травня, суттєвих магнітних бур на Землі не очікується. Однак на Сонці відбулися спалахи X-класу, які мають негативний вплив не лише на самопочуття, а й перешкоджають енергосистемі.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 15 травня

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на високому рівні. За останню добу на Сонці відбулося три спалахи класу С та один Х.1.1

Зазначається, що сонячні спалахи X-класу є найпотужнішими. Вони трапляються не часто, але якщо вони спрямовані на Землю, то можуть створювати тривалі радіаційні бурі, які можуть пошкодити супутники, системи зв'язку та навіть наземні технології та енергосистеми.

Спалахи X-класу можуть спричинити серйозний (G4) або екстремальний (G5) геомагнітний шторм на Землі. Крім того, такі спалахи викликають гарне полярне сяйво.

Очікується, що у четвер геомагнітне поле буде спокійного або активного рівня. Сонячна активність буде низькою з ймовірністю спалахів класу М.

Погане самопочуття у жінки. Ілюстративне фото: freepik

Сонячна активність на 15 травня

Можливість малого геомагнітного шторму — 10%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 10%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 1%

Кількість сонячних плям — 13.

Як захистися від впливу магнітних бур

Магнітні бурі значно впливають на самопочуття метеозалежних людей. Серйозної шкоди на здоров'я людей від них мало, але люди можуть відчувати у ці дні головний біль, втому та дратівливість. Для того, аби захистити себе, фахівці радять дотримуватись кілька простих порад:

достатньо спати;

позбавитися від стресу;

багато гуляти на свіжому повітрі;

регулярна фізична активність;

відмова від шкідливих звичок;

здорове харчування;

підтримка водного балансу.

Нагадаємо, астрономи виявили надзвичайну екзопланету в системі Kepler-10. Її маса оцінюється в одинадцять мас Землі.

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