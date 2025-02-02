Погода в Украине 3 февраля — прогноз от Наталки Диденко

Женщина чистит автомобиль после снегопада. Иллюстративное фото: The Deseret News

Погода в Украине завтра, 3 февраля, будет местами морозной и снежной. В Крыму ожидается сильный дождь.

Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко в Telegram.

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Погода в Украине 3 февраля

По прогнозам Диденко, в Украине в понедельник прогнозируется похолодание и осадки в виде снега. Температура ночью будет -4...0 °C, днем будет колебаться от -2 °C до +3 °C.

Из-за влияния атмосферных фронтов в большинстве областей периодически будет идти небольшой снег. На юге и юго-востоке прогнозируются умеренные снегопады и мокрый снег, возможно налипание и осложнение ситуации на дорогах. В Крыму ожидается сильный дождь.

Ветер преимущественно северо-западный, умеренный, а на западе страны возможны порывы до 15-20 м/с.

Карта погоды. Фото: Наталка Диденко

Погода в Киеве 3 февраля

В Киеве ночью температура опустится до -3...-1 °C, днем будет около 0 °C.

Ожидается небольшой снег, а на дорогах усилится гололедица. Водителям и пешеходам следует быть осторожными.

Сообщение Диденко в Telegram

Ранее в Укргидрометцентре дали прогноз погоды на февраль. Снежный покров в феврале возможен в северных и восточных областях.

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