Погода в Україні 3 лютого — прогноз від Наталки Діденко

Жінка чистить автомобіль після снігопаду. Ілюстративне фото: The Deseret News

Погода в Україні завтра, 3 лютого, буде подекуди морозною та сніжною. У Криму очікується сильний дощ.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Telegram.

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Погода в Україні 3 лютого

За прогнозами Діденко, в Україні у понеділок прогнозується похолодання та опади у вигляді снігу. Температура вночі становитиме -4...0 °C, удень коливатиметься від -2 °C до +3 °C.

Через вплив атмосферних фронтів у більшості областей періодично йтиме невеликий сніг. На півдні та південному сході прогнозуються помірні снігопади та мокрий сніг, можливе налипання та ускладнення ситуації на дорогах. У Криму очікується сильний дощ.

Вітер переважно північно-західний, помірний, а на заході країни можливі пориви до 15-20 м/с.

Карта погоди. Фото: Наталка Діденко

Погода у Києві 3 лютого

У Києві вночі температура опуститься до -3…-1 °C, удень буде близько 0 °C.

Очікується невеликий сніг, а на дорогах посилиться ожеледиця. Водіям та пішоходам слід бути обережними.

Повідомлення Діденко у Telegram

Раніше в Укргідрометцентрі дали прогноз погоди на лютий. Сніговий покрив у лютому можливий у північних і східних областях.

Також ми писали, що на Землю насувається радіаційний шторм.