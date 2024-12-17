Прогноз погоды в Украине 18 декабря от синоптика Натальи Диденко

Женщины гуляют по Киеву. Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов

Погода в Украине завтра, 18 декабря, будет теплой и комфортной для прогулок. В некоторых областях столбики термометров достигнут +10 °C.

Об этом сообщили синоптик Наталья Диденко в Facebook.

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Прогноз погоды в Украине 18 декабря

По прогнозам синоптика, в среду в Украине температура воздуха немного снизится, хотя в целом еще будет преобладать теплая воздушная масса.

В течение дня ожидается +2…+6 °C, в Черниговской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях 0…+3 °C, в западных областях и на юге +5…+10 °C.

В восточных регионах и Сумской области возможен небольшой мокрый снег, на западе страны пройдут небольшие дожди, на остальной территории без осадков.

Ветер северо-западный, порывистый, на западе, севере и в центре будет постепенно ослабевать, в восточных областях и на юге местами порывы до 15-20 м/с.

Карта температур. Фото: Ventusky

Погода в Киеве 18 декабря

Диденко прогнозирует, что 18 декабря в Киеве осадков не будет, северо-западный ветер будет оставаться порывистым.

Температура воздуха ночью составит от 0 до +2 °C, а днем столбики термометра покажут +2…+4 °C.

Сообщение Диденко в Facebook

Ранее синоптики спрогнозировали, что в течение недели 16-22 декабря сильных морозов не ожидается. Однако иногда возможны осадки.

А специалисты составили календарь магнитных бурь на декабрь и объяснили, какие дни будут наиболее опасны для метеозависимых.