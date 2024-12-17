Прогноз погоди в Україні 18 грудня від синоптика Наталки Діденко

Жінки гуляють Києвом. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

Погода в Україні завтра, 18 грудня, буде теплою та комфортною для прогулянок. У деяких областях стовпчики термометрів досягнуть +10 °C.

Про це повідомили синоптик Наталка Діденко у Facebook.

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Прогноз погоди в Україні 18 грудня

За прогнозами синоптика, у середу в Україні температура повітря трохи знизиться, хоча загалом ще переважатиме тепла повітряна маса.

Протягом дня очікується +2…+6 °C, на Чернігівщині, Сумщині, Харківщині та Полтавщині 0…+3 °C, у західних областях і на півдні +5…+10 °C.

У східних регіонах і на Сумщині можливий невеликий мокрий сніг, на заході країни пройдуть незначні дощі, на решті території без опадів.

Вітер північно-західний, рвучкий, на заході, півночі та в центрі поступово слабшатиме, у східних областях і на півдні місцями пориви до 15-20 м/с.

Карта температур. Фото: Ventusky

Погода у Києві 18 грудня

Діденко прогнозує, що 18 грудня у Києві опадів не буде, північно-західний вітер залишатиметься поривчастим.

Температура повітря вночі становитиме від 0 °C до +2 °C, а вдень стовпчики термометра покажуть +2…+4 °C.

Повідомлення Діденко у Facebook

Раніше синоптики спрогнозували, що протягом тижня 16-22 грудня сильних морозів не очікується. Проте подекуди можливі опади.

А фахівці склали календар магнітних бур на грудень і пояснили, які дні будуть найнебезпечнішими для метеозалежних.