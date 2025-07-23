Прогноз погоды во Львове на 24 июля - какой будет погода завтра

Без осадков и до +29 — во Львов возвращается настоящее лето
В четверг, 24 июля, в Украине ожидается теплая и преимущественно ясная погода. Ночная температура будет колебаться в пределах +15...+16°C, а с наступлением дня воздух начнет активно прогреваться.
Об этом сообщает Meteofor.
Прогноз погоды во Львове на 24 июля
Уже утром, около 9:00, столбики термометров будут достигать +21°C.
В полдень потеплеет до +26°C, а самая высокая температура прогнозируется во второй половине дня — до +29°C в 15:00 и 18:00.
Вечером жара постепенно будет спадать: в 21:00 температура снизится до комфортных +24°C.
Напомним, что, по данным Укргидрометеоцентра, почти на всей территории Украины установится теплая и преимущественно сухая погода. На атмосферные условия будет влиять зона повышенного давления, сопровождающаяся поступлением мягкой теплой воздушной массы, которая обеспечит стабильность и отсутствие осадков.
А синоптик Наталья Диденко сообщила, что в Украине завтра, 24 июля, ожидаются локальные кратковременные грозовые дожди.
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