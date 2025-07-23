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Головна Метео Грози нарешті підуть — Укрметеоцентр заявив про покращення погоди

Грози нарешті підуть — Укрметеоцентр заявив про покращення погоди

Ua ru
Дата публікації: 23 липня 2025 18:25
Прогноз погоди на 24 липня - якою буде погода завтра
Літня спека у місті. Фото: Новини.LIVE

У четвер, 24 липня, на більшу частину території України очікується тепла та переважно спокійна погода без опадів. Такі умови зумовлені полем слабко підвищеного атмосферного тиску та надходженням теплої повітряної маси.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

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Пост Укргідрометеоцентра. Фото: скриншот

Прогноз погоди на 24 липня

Утім, у західних та північних регіонах буде дещо свіжіше через поширення прохолоднішого повітря з північного заходу. Загалом по країні збережеться мінлива хмарність, опади не прогнозуються.

Вітер буде переважно північно-західного напрямку зі швидкістю 5–10 м/с.

Температурні показники в західних і північних областях коливатимуться вночі в межах +12...+17 °С, а вдень — +23...+28 °С.

На решті території нічні температури становитимуть +16...+21°С, а денні піднімуться до +28...+33°С.

Грози нарешті підуть — Укрметеоцентр заявив про покращення погоди - фото 2
Карта погоди. Фото: Укргідрометеоцентр

Раніше синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що в Україні завтра, 24 липня, очікуються локальні короткочасні грозові дощі.

А Новини.LIVE підготували фоторепортаж з наслідками негоди в Києві вчора.

погода Укргідрометцентр літо прогноз погоди погода в Україні
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
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