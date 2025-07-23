Прогноз погоди в Україні на завтра 24 липня від Наталки Діденко

Грозові дощі накриють частину України — прогноз від Діденко
Погода в Україні завтра, 24 липня, очікується з локальними короткочасними грозовими дощами. Водночас більшість території країни буде у сухій повітряній масі.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Telegram у середу, 23 липня.
Погода в Україні 24 липня
Опади з грозами очікуються завтра в Сумській області, подекуди на Тернопільщині, Хмельниччині, а ввечері й на Львівщині.
На сході місцями будуть штормові пориви північно-західного вітру.
Температура повітря протягом дня +25...+29 °С, у центральній частині та східних областях +28...+32 °С, а на півдні — +29...+34 °С.
Погода в Києві 24 липня
У Києві завтра опадів не передбачається. Там температура повітря буде коливатися від +27 °С до +29 °С.
Коли будуть опади на півдні
"Південь України потерпає від бездощів'я — тому йому особлива увага", — зазначила Діденко.
За її словами, в найближчій перспективі опадів у південній частині не очікується, хіба вночі 28 та 29 липня, але й то більша ймовірність на Одещині.
Нагадаємо, 22 липня Київ накрила потужна негода. Через дощ та вітер було повалено багато дерев. Крім того, у КМДА повідомили про постраждалих.
А Новини.LIVE підготували фоторепортаж з наслідками негоди в Києві вчора.
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