Прогноз погоды в Украине на завтра 24 июля от Натальи Диденко

Парень под дождем. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине завтра, 24 июля, ожидается с локальными кратковременными грозовыми дождями. В то же время большинство территории страны будет в сухой воздушной массе.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram в среду, 23 июля.

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Погода в Украине 24 июля

Осадки с грозами ожидаются завтра в Сумской области, местами на Тернопольщине, Хмельнитчине, а вечером и на Львовщине.

Прогноз погоды в Украине на 24 июля. Фото: Meteopost

На востоке местами будут штормовые порывы северо-западного ветра.

Температура воздуха в течение дня +25...+29 °С, в центральной части и в восточных областях +28...+32 °С, а на юге — +29...+34 °С.

Погода в Киеве 24 июля

В Киеве завтра осадков не предвидится. Там температура воздуха будет колебаться от +27 °С до +29 °С.

Когда будут осадки на юге

"Юг Украины страдает от бездождья — поэтому ему особое внимание", — отметила Диденко.

По ее словам, в ближайшей перспективе осадков в южной части не ожидается, разве что ночью 28 и 29 июля, но и то большая вероятность в Одесской области.

Пост Диденко. Фото: скриншот

Напомним, 22 июля Киев накрыла мощная непогода. Из-за дождя и ветра было повалено много деревьев. Кроме того, в КГГА сообщили о пострадавших.

А Новини.LIVE подготовили фоторепортаж с последствиями непогоды в Киеве вчера.