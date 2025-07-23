Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Метео Грозовые дожди накроют часть Украины — прогноз от Диденко

Грозовые дожди накроют часть Украины — прогноз от Диденко

Ua ru
Дата публикации 23 июля 2025 17:01
Прогноз погоды в Украине на завтра 24 июля от Натальи Диденко
Парень под дождем. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине завтра, 24 июля, ожидается с локальными кратковременными грозовыми дождями. В то же время большинство территории страны будет в сухой воздушной массе.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram в среду, 23 июля.

Реклама
Читайте также:

Погода в Украине 24 июля

Осадки с грозами ожидаются завтра в Сумской области, местами на Тернопольщине, Хмельнитчине, а вечером и на Львовщине.

Погода в Україні 24 липня
Прогноз погоды в Украине на 24 июля. Фото: Meteopost

На востоке местами будут штормовые порывы северо-западного ветра.

Температура воздуха в течение дня +25...+29 °С, в центральной части и в восточных областях +28...+32 °С, а на юге — +29...+34 °С.

Погода в Киеве 24 июля

В Киеве завтра осадков не предвидится. Там температура воздуха будет колебаться от +27 °С до +29 °С.

Когда будут осадки на юге

"Юг Украины страдает от бездождья — поэтому ему особое внимание", — отметила Диденко.

По ее словам, в ближайшей перспективе осадков в южной части не ожидается, разве что ночью 28 и 29 июля, но и то большая вероятность в Одесской области.

null
Пост Диденко. Фото: скриншот

Напомним, 22 июля Киев накрыла мощная непогода. Из-за дождя и ветра было повалено много деревьев. Кроме того, в КГГА сообщили о пострадавших.

А Новини.LIVE подготовили фоторепортаж с последствиями непогоды в Киеве вчера.

погода Украина Наталка Диденко дождь прогноз погоды погода в Украине
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации