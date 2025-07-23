Прогноз погоды на 24 июля - какой будет погода завтра

Летняя жара в городе. Фото: Новини.LIVE

В четверг, 24 июля, на большую часть территории Украины ожидается теплая и преимущественно спокойная погода без осадков. Такие условия обусловлены полем слабо повышенного атмосферного давления и поступлением теплой воздушной массы.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

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Прогноз погоды на 24 июля

Впрочем, в западных и северных регионах будет несколько свежее из-за распространения более прохладного воздуха с северо-запада. В целом по стране сохранится переменная облачность, осадки не прогнозируются.

Ветер будет преимущественно северо-западного направления со скоростью 5-10 м/с.

Температурные показатели в западных и северных областях будут колебаться ночью в пределах +12...+17 °С, а днем — +23...+28 °С.

На остальной территории ночные температуры составят +16...+21°С, а дневные поднимутся до +28...+33°С.

Карта погоды. Фото: Укргидрометеоцентр

Ранее синоптик Наталья Диденко сообщила, что в Украине завтра, 24 июля, ожидаются локальные кратковременные грозовые дожди.

А Новини.LIVE подготовили фоторепортаж с последствиями непогоды в Киеве вчера.