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Головна Метео Без опадів і до +29 — у Львів повертається справжнє літо

Без опадів і до +29 — у Львів повертається справжнє літо

Ua ru
Дата публікації: 23 липня 2025 19:35
Прогноз погоди у Львові на 24 липня - якою буде погода завтра
Підлітки гуляють у спеку. Фото: Новини.LIVE

У четвер, 24 липня, в Україні очікується тепла та переважно ясна погода. Нічна температура коливатиметься в межах +15...+16°C, а з настанням дня повітря почне активно прогріватися.

Про це повідомляє Meteofor.

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Прогноз погоди. Фото: скриншот

Прогноз погоди у Львові на 24 липня

Уже зранку, близько 9:00, стовпчики термометрів сягатимуть +21°C.

Опівдні потеплішає до +26°C, а найвища температура прогнозується в другій половині дня — до +29°C о 15:00 та 18:00.

Увечері спека поступово спадатиме: о 21:00 температура знизиться до комфортних +24°C.

Нагадаємо, що, за даними Укргідрометеоцентра, майже на всій території України встановиться тепла й переважно суха погода. На атмосферні умови впливатиме зона підвищеного тиску, що супроводжується надходженням м’якої теплої повітряної маси, яка забезпечить стабільність та відсутність опадів.

А синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що в Україні завтра, 24 липня, очікуються локальні короткочасні грозові дощі.

погода Львів літо прогноз погоди погода в Україні
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
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