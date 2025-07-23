Прогноз погоди у Львові на 24 липня - якою буде погода завтра

Без опадів і до +29 — у Львів повертається справжнє літо
У четвер, 24 липня, в Україні очікується тепла та переважно ясна погода. Нічна температура коливатиметься в межах +15...+16°C, а з настанням дня повітря почне активно прогріватися.
Про це повідомляє Meteofor.
Прогноз погоди у Львові на 24 липня
Уже зранку, близько 9:00, стовпчики термометрів сягатимуть +21°C.
Опівдні потеплішає до +26°C, а найвища температура прогнозується в другій половині дня — до +29°C о 15:00 та 18:00.
Увечері спека поступово спадатиме: о 21:00 температура знизиться до комфортних +24°C.
Нагадаємо, що, за даними Укргідрометеоцентра, майже на всій території України встановиться тепла й переважно суха погода. На атмосферні умови впливатиме зона підвищеного тиску, що супроводжується надходженням м’якої теплої повітряної маси, яка забезпечить стабільність та відсутність опадів.
А синоптикиня Наталка Діденко повідомила, що в Україні завтра, 24 липня, очікуються локальні короткочасні грозові дощі.
Читайте Новини.LIVE!