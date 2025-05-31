Синоптики прогнозируют сегодня, в субботу, дожди с грозами в некоторых регионах Украины, но погода будет теплой

Девушка с зонтом под дождем. Иллюстративное фото: pexels.com

Сегодня, в последний день весны синоптики ожидают в Украине облачную погоду. Без осадков не обойдется, однако температура воздуха обещает скорое приближение лета.

Об этом сообщает Укргидрометцентр и Наталка Диденко.

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Погода в Украине 31 мая, субботу

Что касается осадков, то они сегодня должны выпасть в восточных областях, а вот на западе и юго-востоке будут кратковременные дожди. Однако в некоторых местах возможны даже грозы.

Погода в Украине 31 мая. Фото: Укргидрометцентр

В других областях Украины будет сухо. Ветер северо-западного направления 5-10 метров в секунду.

Температура днем ожидается на уровне +20...+25 °С, а в Карпатах немного прохладнее — +14...+19 °С.

Прогноз от Наталки Диденко на сегодня

Диденко прогнозирует, что сегодня в западных, восточных, некоторых центральных и южных регионах пройдут дожди, местами с грозами. В Житомирской и Черниговской областях тоже будет дождь, а вот на Киевщине и Сумщине осадков не прогнозируется.

Средняя температура воздуха в Украине составит +20...+26 °C. В Киеве дождя не будет, а воздух прогреется до +22...24 °C.

Диденко добавила, что лето начинается с периодических осадков в большинстве областей, однако на севере ожидается солнечная и сухая погода.

Карта температур. Фото: Наталка Диденко

Ранее мы сообщали, что магнитосфера Земли находится в возбужденном состоянии, а на Солнце произошла одна вспышка класса В и девять вспышек класса С.

А еще синоптики сообщили, когда в Украине максимально повысится температура воздуха именно летом.