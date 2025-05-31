Синоптики прогнозують сьогодні, у суботу, дощі з грозами у деяких регіонах України, але погода буде теплою

Дівчина з парасолькою під дощем. Ілюстративне фото: pexels.com

Сьогодні, в останній день весни синоптики очікують в Україні хмарну погоду. Без опадів не обійдеться, проте температура повітря обіцяє швидке наближення літа.

Про це повідомляє Укргідрометцентр та Наталка Діденко.

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Щодо опадів, то вони сьогодні мають випасти у східних областях, а ось на заході та південному сході будуть короткочасні дощі. Проте у деяких місцях можливі навіть грози.

Погода в Україні 31 травня. Фото: Укргідрометцентр

В інших областях України буде сухо. Вітер північно-західного напрямку 5-10 метрів на секунду.

Температура вдень очікується на рівні +20...+25 °С, а у Карпатах трохи прохолодніше — +14...+19 °С.

Прогноз від Наталки Діденко на сьогодні

Діденко прогнозує, що сьогодні у західних, східних, деяких центральних та південних регіонах пройдуть дощі, місцями з грозами. В Житомирській і Чернігівській областях теж буде дощ, а ось на Київщині та Сумщині опадів не прогнозується.

Середня температура повітря в Україні становитиме +20...+26 °C. У Києві дощу не буде, а повітря прогріється до +22...24 °C.

Діденко додала, що літо розпочинається з періодичних опадів у більшості областей, проте на півночі очікується сонячна і суха погода.

Карта температур. Фото: Наталка Діденко

Раніше ми повідомляли, що магнітосфера Землі перебуває у збудженому стані, а на Сонці відбувся один спалах класу В та дев'ять спалахів класу С.

А ще синоптики повідомили, коли в Україні максимально підвищиться температура повітря саме влітку.