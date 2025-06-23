Магнитные бури 23 июня — какая опасность для метеозависимых

Головная боль у женщины. Фото иллюстративное: Pexels

Магнитных бурь в понедельник, 23 июня, не ожидается на Земле. В то же время зафиксировано 30 солнечных пятен.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 23 июня

За последние сутки солнечная активность была на высоком уровне. В течение 24 часов на Солнце произошли две вспышки класса В и две С, которые практически не влияют на Землю.

Сегодня геомагнитное поле будет от спокойного до активного уровня, а солнечная активность — умеренной с небольшой вероятностью вспышки класса X.

Солнечная активность на 23 июня:

Возможность малого геомагнитного шторма — 5%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 65%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 15%

Количество солнечных пятен — 30

Головная боль у женщины. Фото иллюстративное: Pexels

Как побороть последствия магнитных бурь

Магнитные бури могут влиять на самочувствие, вызвать головную боль, усталость, раздражительность, нарушение сна или снижение концентрации. Чтобы облегчить их влияние, стоит придерживаться нескольких простых, но действенных советов:

придерживайтесь стабильного режима сна;

избегайте переутомления;

ограничьте кофе, алкоголь, соленую и жареную пищу;

пейте достаточно воды, подойдут также травяные чаи — мята, мелисса, ромашка;

следите за давлением и общим самочувствием;

выходите на свежий воздух;

избегайте стрессовых ситуаций.

Напомним, в центральных и южных областях порывы ветра сегодня будут достигать 15-20 м/с. Кроме того, местами будут грозы и дожди.

А на этой неделе жарче всего будет на юге Украины и в Закарпатье. Местами температура воздуха повысится до +37 °С.