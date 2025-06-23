Погода сьогодні 23 червня в Україні — Укргідрометцентр

З небезпечними явищами — яка погода буде в Україні сьогодні
Прогноз погоди в Україні на понеділок, 23 червня, повідомили синоптики. Буде мінлива хмарність. Уночі по всій території України, крім західних і більшості північних регіонів, а вдень у східних, південно-східних, Полтавській і Сумській областях пройдуть короткочасні дощі та грози.
Про це в неділю, 22 червня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.
Яка погода буде в Україні 23 червня
Переважно північно-західний вітер дутиме зі швидкістю 7–12 м/с, але вдень у центральних і південних областях його пориви сягатимуть 15–20 м/с.
Уночі стовпчики термометрів опустяться до +9...+14 °С, на півдні — до +17 °С. Удень повітря прогріється до +19...+24 °С, а в західних і південних областях — до +23...+28 °С.
У Києві та на Київщині буде мінлива хмарність. Уночі місцями короткочасний дощ. Удень без опадів. Вітер дутиме з північного заходу зі швидкістю 7–12 м/с. Нічна температура на Київщині становитиме +9...+14 °С, а в Києві — +11...+13 °С. Удень у столиці потеплішає до +20...+22 °С, а в області — до +19...+24 °С.
Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні
Упродовж доби у східних, південно-східних, уночі й у
більшості центральних областей грози (I, жовтий, рівень небезпечності).
Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.
Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, 23 червня, погода в Україні погіршиться. У багатьох областях будуть дощі та грози.
Також ми повідомляли, що в Одесі морська вода поки що не надто тепла. Удень вона прогрівається лише до +15...+16 °С.
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