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Головна Метео З небезпечними явищами — яка погода буде в Україні сьогодні

З небезпечними явищами — яка погода буде в Україні сьогодні

Ua en ru
Дата публікації: 23 червня 2025 06:25
Погода сьогодні 23 червня в Україні — Укргідрометцентр
Хлопець іде вулицею під час дощу. Фото: Новини.LIVE
Ключові моменти Яка погода буде в Україні 23 червня Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні

Прогноз погоди в Україні на понеділок, 23 червня, повідомили синоптики. Буде мінлива хмарність. Уночі по всій території України, крім західних і більшості північних регіонів, а вдень у східних, південно-східних, Полтавській і Сумській областях пройдуть короткочасні дощі та грози.

Про це в неділю, 22 червня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

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Яка погода буде в Україні 23 червня

Погода в Україні 23 червня 2025 року
Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Переважно північно-західний вітер дутиме зі швидкістю 7–12 м/с, але вдень у центральних і південних областях його пориви сягатимуть 15–20 м/с.

Уночі стовпчики термометрів опустяться до +9...+14 °С, на півдні — до +17 °С. Удень повітря прогріється до +19...+24 °С, а в західних і південних областях — до +23...+28 °С.

Температури в Україні 23 червня 2025 року
Карта температур від Meteopost.com

У Києві та на Київщині буде мінлива хмарність. Уночі місцями короткочасний дощ. Удень без опадів. Вітер дутиме з північного заходу зі швидкістю 7–12 м/с. Нічна температура на Київщині становитиме +9...+14 °С, а в Києві — +11...+13 °С. Удень у столиці потеплішає до +20...+22 °С, а в області — до +19...+24 °С.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні

Небезпечні метеорологічні явища в Україні 23 червня 2025 року
Карта "Небезпечні метеорологічні явища" від Укргідрометцентру

Упродовж доби у східних, південно-східних, уночі й у
більшості центральних областей грози (I, жовтий, рівень небезпечності).

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, 23 червня, погода в Україні погіршиться. У багатьох областях будуть дощі та грози.

Також ми повідомляли, що в Одесі морська вода поки що не надто тепла. Удень вона прогрівається лише до +15...+16 °С.

погода Укргідрометцентр синоптик прогноз погоди погода в Україні
Чекарьова Марія - редактор
Автор:
Чекарьова Марія
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