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С опасными явлениями — какая погода будет в Украине сегодня

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Дата публикации 23 июня 2025 06:25
Погода сегодня, 23 июня, в Украине — Укргидрометцентр
Парень идет по улице во время дождя. Фото: Новини.LIVE
Ключові моменти Какая погода будет в Украине 23 июня Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине

Прогноз погоды в Украине на понедельник, 23 июня, сообщили синоптики. Будет переменная облачность. Ночью по всей территории Украины, кроме западных и большинства северных регионов, а днем в восточных, юго-восточных, Полтавской и Сумской областях пройдут кратковременные дожди и грозы.

Об этом в воскресенье, 22 июня, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Какая погода будет в Украине 23 июня

Погода в Украине 23 июня 2025 года
Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Преимущественно северо-западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с, но днем в центральных и южных областях его порывы будут достигать 15–20 м/с.

Ночью столбики термометров опустятся до +9...+14 °С, на юге — до +17 °С. Днем воздух прогреется до +19...+24 °С, а в западных и южных областях — до +23...+28 °С.

Температуры в Украине 23 июня 2025 года
Карта температур от Meteopost.com

В Киеве и Киевской области будет переменная облачность. Ночью местами кратковременный дождь. Днем без осадков. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 7–12 м/с. Ночная температура на Киевщине составит +9...+14 °С, а в Киеве — +11...+13 °С. Днем в столице потеплеет до +20...+22 °С, а в области — до +19...+24 °С.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине

Опасные метеорологические явления в Украине 23 июня 2025 года
Карта "Опасные метеорологические явления" от Укргидрометцентра

В течение суток в восточных, юго-восточных, ночью и в
большинстве центральных областей грозы (I, желтый, уровень опасности).

Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

Напомним, по прогнозам синоптиков, 23 июня, погода в Украине ухудшится. Во многих областях будут дожди и грозы.

Также мы сообщали, что в Одессе морская вода пока не слишком теплая. Днем она прогревается только до +15...+16 °С.

погода Укргидрометцентр синоптик прогноз погоды погода в Украине
Чекарёва Мария - редактор
Автор:
Чекарёва Мария
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