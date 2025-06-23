Погода сегодня, 23 июня, в Украине — Укргидрометцентр

С опасными явлениями — какая погода будет в Украине сегодня
Прогноз погоды в Украине на понедельник, 23 июня, сообщили синоптики. Будет переменная облачность. Ночью по всей территории Украины, кроме западных и большинства северных регионов, а днем в восточных, юго-восточных, Полтавской и Сумской областях пройдут кратковременные дожди и грозы.
Об этом в воскресенье, 22 июня, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.
Какая погода будет в Украине 23 июня
Преимущественно северо-западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с, но днем в центральных и южных областях его порывы будут достигать 15–20 м/с.
Ночью столбики термометров опустятся до +9...+14 °С, на юге — до +17 °С. Днем воздух прогреется до +19...+24 °С, а в западных и южных областях — до +23...+28 °С.
В Киеве и Киевской области будет переменная облачность. Ночью местами кратковременный дождь. Днем без осадков. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 7–12 м/с. Ночная температура на Киевщине составит +9...+14 °С, а в Киеве — +11...+13 °С. Днем в столице потеплеет до +20...+22 °С, а в области — до +19...+24 °С.
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине
В течение суток в восточных, юго-восточных, ночью и в
большинстве центральных областей грозы (I, желтый, уровень опасности).
Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.
Напомним, по прогнозам синоптиков, 23 июня, погода в Украине ухудшится. Во многих областях будут дожди и грозы.
Также мы сообщали, что в Одессе морская вода пока не слишком теплая. Днем она прогревается только до +15...+16 °С.
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