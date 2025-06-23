Магнітні бурі 23 червня — яка небезпека для метеозалежних

Головний біль у жінки. Фото ілюстративне: Pexels

Магнітних бур у понеділок, 23 червня, не очікується на Землі. Водночас зафіксовано 30 сонячних плям.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 23 червня

За останню добу сонячна активність була на високому рівні. Протягом 24 годин на Сонці сталися два спалахи класу В та два С, які практично не впливають на Землю.

Сьогодні геомагнітне поле буде від спокійного до активного рівня, а сонячна активність — помірною з невеликою ймовірністю спалаху класу X.

Сонячна активність на 23 червня:

Можливість малого геомагнітного шторму — 5%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 65%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 15%

Кількість сонячних плям — 30

Головний біль у жінки. Фото ілюстративне: Pexels

Як побороти наслідки магнітних бур

Магнітні бурі можуть впливати на самопочуття, викликати головний біль, втому, дратівливість, порушення сну чи зниження концентрації. Щоб полегшити їхній вплив, варто дотримуватись кількох простих, але дієвих порад:

дотримуйтесь стабільного режиму сну;

уникайте перевтоми;

обмежте каву, алкоголь, солону й смажену їжу;

пийте достатньо води, підійдуть також трав’яні чаї — м’ята, меліса, ромашка;

слідкуйте за тиском і загальним самопочуттям;

виходьте на свіже повітря;

уникайте стресових ситуацій.

Нагадаємо, у центральних і південних областях пориви вітру сьогодні сягатимуть 15–20 м/с. Крім того, місцями будуть грози та дощі.

А цього тижня найспекотніше буде на півдні України та в Закарпатті. Місцями температура повітря підвищиться до +37 °С.