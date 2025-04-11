Прогноз магнитных бурь на сегодня 11 апреля — чего ожидать метеозависимым

Головная боль у женщины. Фото: Pexels

Существенных магнитных бурь в пятницу, 11 апреля, не ожидается на Земле. Однако зафиксировано 44 солнечных пятна.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 11 апреля

За последние сутки солнечная активность была на умеренном уровне. Всего на Солнце произошло восемь вспышек класса С, которые практически не влияют на Землю.

Геомагнитное поле будет от нестабильного до активного уровня, а солнечная активность — низкой с вероятностью вспышки класса М.

Солнечная активность на 11 апреля:

Возможность малого геомагнитного шторма — 15%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 45%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%

Количество солнечных пятен — 44

Головная боль у женщины. Фото: Pexels

Как уменьшить влияние магнитных бурь на организм

Стабильный режим сна важен для поддержания энергетического баланса;

легкая физическая активность, такая как йога или прогулки на свежем воздухе, может помочь снять напряжение, улучшить кровообращение и снизить стресс;

важно придерживаться здорового питания;

техники глубокого дыхания, медитация или другие методы релаксации могут помочь уменьшить влияние стресса во время магнитных бурь;

во время магнитных бурь организм может испытывать большую потребность в воде, поэтому важно не забывать пить достаточное количество жидкости.

Напомним, синоптик Наталья Диденко сообщила, что с 12 апреля в Украине начнется потепление.

Кроме того, в эти выходные на небе будет уникальное астрономическое явление. Люди смогут увидеть Пасхальную Луну.