Коли зійде Рожевий Місяць 2025 і чому він найменший у році

Місяць в небі. Фото ілюстративне: Pexels

Цими вихідними нічне небо прикрасить унікальне астрономічне явище — повний Місяць квітня, відомий як Рожевий або Великодній. Його можна буде спостерігати вже ввечері суботи, 12 квітня в США та 13 квітня в Україні. Особливістю цьогорічного Рожевого Місяця стане його статус так званого "мікромісяця", адже він буде найменшим повним Місяцем 2025 року.

Про це повідомляє Space.

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Причина цього — положення Місяця в апогеї, тобто найвіддаленішій точці від Землі на своїй орбіті. Унаслідок цього Місяць виглядатиме трохи меншим і менш яскравим, ніж зазвичай. Щоправда, різницю неозброєним оком помітити складно — сяйво все одно буде яскравим і виразним.

Пік повного Місяця припаде на 20:22 за східноамериканським часом, що відповідає 03:22 ночі 13 квітня за київським часом. Час сходу й заходу Місяця варіюється залежно від регіону, тож варто уточнити його за місцевим календарем.

Астрономічне явище має й важливе релігійне значення: саме Великодній повний Місяць визначає дату святкування Великодня у християнських традиціях — це перша неділя після повного Місяця, що настає після весняного рівнодення. У 2025 році Великдень припаде на 20 квітня.

Як сфотографувати повню

Любителям астрофотографії також не варто гаяти шанс. Щоб зробити якісний знімок повного Місяця, фахівці радять використовувати штатив для стабільності, телеоб’єктив на 200 мм або більше, встановити ISO 100–400, діафрагму f/8–f/11 та витримку 1/125–1/250 секунди.

Смартфонам допоможуть нічний режим або ручне налаштування параметрів. Найкращі кадри виходять під час сходу Місяця, коли він ще низько над горизонтом, а небо має теплі відтінки.

Нагадаємо, на початку місяця компанія SpaceX запустила нову космічну місію Fram2.

А наприкінці березня українці мали змогу вперше за декілька років побачити рідкісне космічне явище в небі.