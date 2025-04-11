Когда взойдет Розовая Луна 2025 и почему она самая маленькая в году

Луна в небе. Фото иллюстративное: Pexels

В эти выходные ночное небо украсит уникальное астрономическое явление — полнолуние апреля, известное как Розовая или Пасхальная Луна. Ее можно будет наблюдать уже вечером субботы, 12 апреля, в США и 13 апреля в Украине. Особенностью нынешней Розовой Луны станет ее статус так называемого "микролуния", ведь она будет самой маленькой полной Луной 2025 года.

Об этом сообщает Space.

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Почему Луну называют "микролуной"

Причина этого — положение Луны в апогее, то есть самой отдаленной точке от Земли на своей орбите. В результате Луна будет выглядеть немного меньше и менее яркой, чем обычно. Правда, разницу невооруженным глазом заметить сложно — сияние все равно будет ярким и выразительным.

Пик полнолуния придется на 20:22 по восточноамериканскому времени, что соответствует 03:22 ночи 13 апреля по киевскому времени. Время восхода и захода Луны варьируется в зависимости от региона, поэтому стоит уточнить его по местному календарю.

Астрономическое явление имеет и важное религиозное значение: именно Пасхальное полнолуние определяет дату празднования Пасхи в христианских традициях — это первое воскресенье после полнолуния, которое наступает после весеннего равноденствия. В 2025 году Пасха придется на 20 апреля.

Как сфотографировать полнолуние

Любителям астрофотографии также не стоит упускать шанс. Чтобы сделать качественный снимок полной Луны, специалисты советуют использовать штатив для стабильности, телеобъектив на 200 мм или больше, установить ISO 100-400, диафрагму f/8-f/11 и выдержку 1/125-1/250 секунды.

Смартфонам помогут ночной режим или ручная настройка параметров. Лучшие кадры получаются во время восхода Луны, когда она еще низко над горизонтом, а небо имеет теплые оттенки.

Напомним, в начале месяца компания SpaceX запустила новую космическую миссию Fram2.

А в конце марта украинцы имели возможность впервые за несколько лет увидеть редкое космическое явление в небе.