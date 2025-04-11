Прогноз магнітних бур на сьогодні 11 квітня — чого очікувати метеозалежним

Головний біль у жінки. Фото: Pexels

Суттєвих магнітних бур у пʼятницю, 11 квітня, не очікується на Землі. Однак зафіксовано 44 сонячні плями.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 11 квітня

За останню добу сонячна активність була на помірному рівні. Загалом на Сонці сталося вісім спалахів класу С, які практично не впливають на Землю.

Геомагнітне поле буде від нестабільного до активного рівня, а сонячна активність — низькою з ймовірністю спалаху класу М.

Сонячна активність на 11 квітня:

Можливість малого геомагнітного шторму — 15%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 45%

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%

Кількість сонячних плям — 44

Головний біль у жінки. Фото: Pexels

Як зменшити вплив магнітних бур на організм

Стабільний режим сну важливий для підтримки енергетичного балансу;

легка фізична активність, така як йога чи прогулянки на свіжому повітрі, може допомогти зняти напругу, поліпшити кровообіг і знизити стрес;

важливо дотримуватись здорового харчування;

техніки глибокого дихання, медитація чи інші методи релаксації можуть допомогти зменшити вплив стресу під час магнітних бур;

під час магнітних бур організм може відчувати більшу потребу в воді, тому важливо не забувати пити достатню кількість рідини.

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко повідомила, що з 12 квітня в Україні розпочнеться потепління.

Крім того, цими вихідними на небі буде унікальне астрономічне явище. Люди зможуть побачити Великодній Місяць.