Атмосферный фронт принесет дожди — прогноз погоды на завтра

Дата публикации 14 ноября 2025 23:45
обновлено: 23:55
Прогноз погоды 15 ноября — где пройдут дожди
Дождливая погода. Фото: Вечерний Киев

В Украине в субботу, 15 ноября, ожидается изменение погоды. Атмосферный фронт принесет в отдельные регионы дожди, туман и усиление ветра.

Об этом сообщают синоптик Наталья Диденко и Укргидрометцентр.

Погода на 15 ноября от Наталки Диденко

В эту субботу часть Украины накроет атмосферный фронт, который принесет небольшие дожди и снижение температуры в отдельных областях. Осадки прогнозируют на Волыни, Ровенщине, Житомирщине, Киевщине, Черниговщине и Сумщине. На остальной территории страны существенных осадков не предвидится.

В течение дня температура будет колебаться в пределах +8...+12 °C, а на юге и юго-западе прогреется до +14 °C. В то же время в северных районах Волыни, Ровенской, Житомирской, Киевской и Черниговской областей ожидается более ощутимое похолодание — днем будет лишь +5...+8 °C.

В Киеве суббота также пройдет с умеренным похолоданием — днем воздух прогреется примерно до +10 °C. Небольшой дождь возможен ближе к вечеру, а в первой половине дня будет ощущаться порывистый юго-западный ветер.

Прогноз погоди на 15 листопада
Карта погоды. Фото: t.me/PohodaNatalka

Прогноз погоды на 15 ноября от Укргидрометцентра

По проггнозам синоптиков завтра ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Небольшой дождь возможен лишь в северных областях в дневное время.

В юго-восточной части страны ночью и утром будет наблюдаться туман, что может ухудшать видимость на дорогах.

Ветер будет преобладать юго-западный, 7-12 м/с, а в Карпатах, а также днем в большинстве центральных, южных, Сумской и Харьковской областях возможны порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит +2...+7°C, на побережье Черного моря — до +11°C. Днем ожидается +8...+13°C, а на Прикарпатье и Одесской области воздух прогреется до +16°C.

Погода 15 листопада - прогноз
Карта погоды 15 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, синоптики предупредили жителей Львова об опасном природном явлении 15 ноября.

А также стало известно, какой будет погода в Украине этой зимой.

Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
