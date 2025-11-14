Прогноз погоды 15 ноября — где пройдут дожди

Дождливая погода. Фото: Вечерний Киев

В Украине в субботу, 15 ноября, ожидается изменение погоды. Атмосферный фронт принесет в отдельные регионы дожди, туман и усиление ветра.

Об этом сообщают синоптик Наталья Диденко и Укргидрометцентр.

Реклама

Читайте также:

Погода на 15 ноября от Наталки Диденко

В эту субботу часть Украины накроет атмосферный фронт, который принесет небольшие дожди и снижение температуры в отдельных областях. Осадки прогнозируют на Волыни, Ровенщине, Житомирщине, Киевщине, Черниговщине и Сумщине. На остальной территории страны существенных осадков не предвидится.

В течение дня температура будет колебаться в пределах +8...+12 °C, а на юге и юго-западе прогреется до +14 °C. В то же время в северных районах Волыни, Ровенской, Житомирской, Киевской и Черниговской областей ожидается более ощутимое похолодание — днем будет лишь +5...+8 °C.

В Киеве суббота также пройдет с умеренным похолоданием — днем воздух прогреется примерно до +10 °C. Небольшой дождь возможен ближе к вечеру, а в первой половине дня будет ощущаться порывистый юго-западный ветер.

Карта погоды. Фото: t.me/PohodaNatalka

Прогноз погоды на 15 ноября от Укргидрометцентра

По проггнозам синоптиков завтра ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Небольшой дождь возможен лишь в северных областях в дневное время.

В юго-восточной части страны ночью и утром будет наблюдаться туман, что может ухудшать видимость на дорогах.

Ветер будет преобладать юго-западный, 7-12 м/с, а в Карпатах, а также днем в большинстве центральных, южных, Сумской и Харьковской областях возможны порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью составит +2...+7°C, на побережье Черного моря — до +11°C. Днем ожидается +8...+13°C, а на Прикарпатье и Одесской области воздух прогреется до +16°C.

Карта погоды 15 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, синоптики предупредили жителей Львова об опасном природном явлении 15 ноября.

А также стало известно, какой будет погода в Украине этой зимой.