Головна Метео Атмосферний фронт принесе дощі — прогноз погоди на завтра

Атмосферний фронт принесе дощі — прогноз погоди на завтра

Дата публікації: 14 листопада 2025 23:45
Оновлено: 23:55
Прогноз погоди 15 листопада — де пройдуть дощі
Дощова погода. Фото: Вечірній Київ

В Україні у суботу, 15 листопада, очікується зміна погоди. Атмосферний фронт принесе до окремих регіонів дощі, туман та посилення вітру.

Про це повідомляють синоптик Наталка Діденко та Укргідрометцентр.

Читайте також:

Погода на 15 листопада від Наталки Діденко

Цієї суботи частину України накриє атмосферний фронт, який принесе невеликі дощі та зниження температури в окремих областях. Опади прогнозують на Волині, Рівненщині, Житомирщині, Київщині, Чернігівщині та Сумщині. На решті території країни істотних опадів не передбачається.

Протягом дня температура коливатиметься в межах +8…+12 °C, а на півдні та південному заході прогріється до +14 °C. Водночас у північних районах Волині, Рівненщини, Житомирщини, Київщини та Чернігівщини очікується відчутніше похолодання — вдень буде лише +5…+8 °C.

У Києві субота також пройде з помірним похолоданням — вдень повітря прогріється приблизно до +10 °C. Невеликий дощ можливий ближче до вечора, а в першій половині дня відчуватиметься рвучкий південно-західний вітер.

Прогноз погоди на 15 листопада
Карта погоди. Фото: t.me/PohodaNatalka

Прогноз погоди на 15 листопада від Укргідрометцентру

За прогнозами синоптиків, завтра очікується хмарна погода з проясненнями, без істотних опадів. Невеликий дощ можливий лише у північних областях у денний час.

У південно-східній частині країни вночі та вранці спостерігатиметься туман, що може погіршувати видимість на дорогах.

Вітер переважатиме південно-західний, 7-12 м/с, а в Карпатах, а також удень у більшості центральних, південних, Сумській та Харківській областях можливі пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +2…+7°C, на узбережжі Чорного моря — до +11°C. Вдень очікується +8…+13°C, а на Прикарпатті та Одещині повітря прогріється до +16°C.

Погода 15 листопада - прогноз
Карта погоди 15 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, синоптики попередили мешканців Львова про небезпечне природне явище 15 листопада.

А також стало відомо, якою буде погода в Україні цієї зими.

погода Укргідрометцентр Наталка Діденко дощ прогноз погоди погода в Україні
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
