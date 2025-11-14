Прогноз погоди 15 листопада — де пройдуть дощі

Атмосферний фронт принесе дощі — прогноз погоди на завтра
В Україні у суботу, 15 листопада, очікується зміна погоди. Атмосферний фронт принесе до окремих регіонів дощі, туман та посилення вітру.
Про це повідомляють синоптик Наталка Діденко та Укргідрометцентр.
Погода на 15 листопада від Наталки Діденко
Цієї суботи частину України накриє атмосферний фронт, який принесе невеликі дощі та зниження температури в окремих областях. Опади прогнозують на Волині, Рівненщині, Житомирщині, Київщині, Чернігівщині та Сумщині. На решті території країни істотних опадів не передбачається.
Протягом дня температура коливатиметься в межах +8…+12 °C, а на півдні та південному заході прогріється до +14 °C. Водночас у північних районах Волині, Рівненщини, Житомирщини, Київщини та Чернігівщини очікується відчутніше похолодання — вдень буде лише +5…+8 °C.
У Києві субота також пройде з помірним похолоданням — вдень повітря прогріється приблизно до +10 °C. Невеликий дощ можливий ближче до вечора, а в першій половині дня відчуватиметься рвучкий південно-західний вітер.
Прогноз погоди на 15 листопада від Укргідрометцентру
За прогнозами синоптиків, завтра очікується хмарна погода з проясненнями, без істотних опадів. Невеликий дощ можливий лише у північних областях у денний час.
У південно-східній частині країни вночі та вранці спостерігатиметься туман, що може погіршувати видимість на дорогах.
Вітер переважатиме південно-західний, 7-12 м/с, а в Карпатах, а також удень у більшості центральних, південних, Сумській та Харківській областях можливі пориви 15-20 м/с.
Температура повітря вночі становитиме +2…+7°C, на узбережжі Чорного моря — до +11°C. Вдень очікується +8…+13°C, а на Прикарпатті та Одещині повітря прогріється до +16°C.
