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Астросиноптики наблюдали за Солнцем — прогноз магнитных бурь

12 марта 2025 11:35
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Магнитные бури 12 марта — прогноз для метеозависимых
Влияние магнитных бурь на самочувствие. Фото: Pexels
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

В среду, 12 марта, астросиноптики не прогнозируют сильных магнитных бурь. По данным ученых, в течение последних 24 часов солнечная активность оставалась на очень низком уровне. На Солнце зафиксировано четыре вспышки класса C, которые не оказывают существенного влияния на Землю.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Ожидается, что в течение дня геомагнитное поле будет преимущественно в спокойном или активном состоянии. Уровень солнечной активности будет оставаться низким, хотя есть небольшая вероятность вспышки класса M.

Магнітні бурі 12 березня
Влияние магнитных бурь на здоровье. Фото: Pexels

Солнечная активность на 12 марта:

  • Возможность малого геомагнитного шторма — 5%;
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 30%;
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;
  • Количество солнечных пятен — 48.

Как магнитные бури влияют на самочувствие

Даже незначительные изменения в геомагнитном поле могут сказаться на здоровье метеозависимых людей. В частности, магнитные бури могут вызвать головную боль и головокружение, колебания артериального давления, слабость и быструю утомляемость, раздражительность и бессонницу, снижение концентрации и работоспособности.

Напомним, синоптики назвали области, где будет бушевать непогода сегодня, 12 марта.

Также стало известно, какие дни в марте будут опасными для метеозависимых из-за мощных магнитных бурь.

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