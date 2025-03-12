Магнитные бури 12 марта — прогноз для метеозависимых

Влияние магнитных бурь на самочувствие. Фото: Pexels

В среду, 12 марта, астросиноптики не прогнозируют сильных магнитных бурь. По данным ученых, в течение последних 24 часов солнечная активность оставалась на очень низком уровне. На Солнце зафиксировано четыре вспышки класса C, которые не оказывают существенного влияния на Землю.

Об этом сообщает Meteoprog.

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Магнитные бури 12 марта

Ожидается, что в течение дня геомагнитное поле будет преимущественно в спокойном или активном состоянии. Уровень солнечной активности будет оставаться низким, хотя есть небольшая вероятность вспышки класса M.

Влияние магнитных бурь на здоровье. Фото: Pexels

Солнечная активность на 12 марта:

Возможность малого геомагнитного шторма — 5%;

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 30%;

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%;

Количество солнечных пятен — 48.

Как магнитные бури влияют на самочувствие

Даже незначительные изменения в геомагнитном поле могут сказаться на здоровье метеозависимых людей. В частности, магнитные бури могут вызвать головную боль и головокружение, колебания артериального давления, слабость и быструю утомляемость, раздражительность и бессонницу, снижение концентрации и работоспособности.

Напомним, синоптики назвали области, где будет бушевать непогода сегодня, 12 марта.

Также стало известно, какие дни в марте будут опасными для метеозависимых из-за мощных магнитных бурь.