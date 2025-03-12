Магнітні бурі 12 березня — прогноз для метеозалежних

Вплив магнітних бур на самопочуття. Фото: Pexels

У середу, 12 березня, астросиноптики не прогнозують сильних магнітних бур. За даними вчених, протягом останніх 24 годин сонячна активність залишалася на дуже низькому рівні. На Сонці зафіксовано чотири спалахи класу C, які не мають суттєвого впливу на Землю.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Магнітні бурі 12 березня

Очікується, що протягом дня геомагнітне поле буде переважно в спокійному або активному стані. Рівень сонячної активності залишатиметься низьким, хоча є невелика ймовірність спалаху класу M.

Вплив магнітних бур на здоров'я. Фото: Pexels

Сонячна активність на 12 березня:

Можливість малого геомагнітного шторму — 5%;

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 30%;

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%;

Кількість сонячних плям — 48.

Як магнітні бурі впливають на самопочуття

Навіть незначні зміни в геомагнітному полі можуть позначитися на здоров’ї метеозалежних людей. Зокрема, магнітні бурі можуть спричинити головний біль та запаморочення, коливання артеріального тиску, слабкість та швидку втомлюваність, дратівливість та безсоння, зниження концентрації та працездатності.

Нагадаємо, синоптики назвали області, де вируватиме негода сьогодні, 12 березня.

Також стало відомо, які дні у березні будуть небезпечними для метеозалежних через потужні магнітні бурі.