Погода в Украине 8 августа — подробный прогноз от Наталки Диденко

Люди играют в волейбол летом. Фото: УНИАН

В ближайшие дни в Украине будет господствовать антициклон, который обеспечит на несколько дней сухую, солнечную и малооблачную погоду практически по всей территории. Сильных осадков или шквала не предвидится.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Температурный фон в Украине в пятницу, 8 августа, будет стабильным. В большинстве регионов днем ожидается +24...+29 °C, а на юге и юго-востоке столбики термометров поднимутся до +29...+33 °C.

Карта циклонов. Фото: Wetterpade

Погода в Киеве 8 августа

В столице 8 августа дождей не предвидится. В Киеве днем будет около +25 °C днем. Впрочем, Наталка Диденко обратила внимание, что ночи уже стали значительно прохладнее.

