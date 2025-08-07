Видео
Главная Метео Антициклон принесет лето, о котором мечтали — прогноз от Диденко

Антициклон принесет лето, о котором мечтали — прогноз от Диденко

Ua ru
Дата публикации 7 августа 2025 13:24
Погода в Украине 8 августа — подробный прогноз от Наталки Диденко
Люди играют в волейбол летом. Фото: УНИАН

В ближайшие дни в Украине будет господствовать антициклон, который обеспечит на несколько дней сухую, солнечную и малооблачную погоду практически по всей территории. Сильных осадков или шквала не предвидится.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Читайте также:

Погода в Украине 8 августа

Температурный фон в Украине в пятницу, 8 августа, будет стабильным. В большинстве регионов днем ожидается +24...+29 °C, а на юге и юго-востоке столбики термометров поднимутся до +29...+33 °C.

null
Карта циклонов. Фото: Wetterpade

Погода в Киеве 8 августа

В столице 8 августа дождей не предвидится. В Киеве днем будет около +25 °C днем. Впрочем, Наталка Диденко обратила внимание, что ночи уже стали значительно прохладнее.

Напомним, синоптики составили прогноз погоды в Украине на сегодня, 7 августа, и назвали регионы, где пронесется шквальный ветер с ливнями.

Также читайте, какие дни в августе будут опасными для метеозависимых из-за магнитных бурь.

Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
