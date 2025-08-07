Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Метео Антициклон принесе літо, про яке всі мріяли — прогноз від Діденко

Антициклон принесе літо, про яке всі мріяли — прогноз від Діденко

Ua ru
Дата публікації: 7 серпня 2025 13:24
Погода в Україні 8 серпня — детальний прогноз від Наталки Діденко
Люди грають у волейбол влітку. Фото: УНІАН

Найближчими днями в Україні пануватиме антициклон, який забезпечить на кілька днів суху, сонячну та малохмарну погоду практично по всій території. Сильних опадів чи шквалу не передбачається. 

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

Реклама
Читайте також:

Погода в Україні 8 серпня

Температурний фон в Україні у п'ятницю, 8 серпня, буде стабільним. У більшості регіонів вдень очікується +24...+29 °C, а на півдні та південному сході стовпчики термометрів піднімуться до +29...+33 °C.

null
Карта циклонів. Фото: Wetterpade

Погода в Києві 8 серпня

У столиці 8 серпня дощів не передбачається. У Києві вдень буде близько +25 °C. Втім, Наталка Діденко звернула увагу, що ночі вже стали значно прохолоднішими.

Нагадаємо, синоптики склали прогноз погоди в Україні на сьогодні, 7 серпня, та назвали регіони, де пронесеться шквальний вітер зі зливами. 

Також читайте, які дні у серпні будуть небезпечними для метеозалежних через магнітні бурі

погода літо Наталка Діденко прогноз погоди погода в Україні серпень
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації