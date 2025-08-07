Погода в Україні 8 серпня — детальний прогноз від Наталки Діденко

Люди грають у волейбол влітку. Фото: УНІАН

Найближчими днями в Україні пануватиме антициклон, який забезпечить на кілька днів суху, сонячну та малохмарну погоду практично по всій території. Сильних опадів чи шквалу не передбачається.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

Погода в Україні 8 серпня

Температурний фон в Україні у п'ятницю, 8 серпня, буде стабільним. У більшості регіонів вдень очікується +24...+29 °C, а на півдні та південному сході стовпчики термометрів піднімуться до +29...+33 °C.

Погода в Києві 8 серпня

У столиці 8 серпня дощів не передбачається. У Києві вдень буде близько +25 °C. Втім, Наталка Діденко звернула увагу, що ночі вже стали значно прохолоднішими.

Нагадаємо, синоптики склали прогноз погоди в Україні на сьогодні, 7 серпня, та назвали регіони, де пронесеться шквальний вітер зі зливами.

