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Антициклон порадует на выходные — прогноз погоды на завтра

9 ноября 2024 13:54
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды в Украине на 10 ноября - данные от синоптиков
Осень в Украине. Фото: Новини.LIVE/Юлия Браславская
Светлана Силенко - Редактор

В Украине в большинстве областей в воскресенье, 10 ноября, будет малооблачная погода. Из-за влияния антициклона осадков не ожидают, однако возможны туманы.

Об этом сообщили синоптики Meteoprog.

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Прогноз погоды в Украине 10 ноября

В Украине в результате действия антициклона будет облачно с прояснениями. Дождей не будет, однако ночью и в первой половине дня возможны туманы. Ветер будет менять направления, а скорость составит 3-8 м/с.

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Антициклон Zayyan. Фото: скриншот

В западных областях прогнозируют морозы: ночью температура воздуха опустится в пределах 0...-5°С, а днем несколько потеплеет до +6...+11°С. Ветер будет со скоростью 3-8 м/с.

На севере Украины переменная облачность, осадков не ожидается. Ночью и первой половиной дня местами образуется туман. Ночью похолодает до -3...+2°С, а днем температура воздуха будет +5...+10°С. Ветер не будет превышать скорость 3-8 м/с.

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Температура воздуха в Украине 10 ноября. Фото: скриншот

У центральных регионов Украины будет малооблачная безоблачная погода. Синоптики предупреждают о тумане, который местами будет ночью и в первой половине дня. Возможен лёгкий ветер переменного направления со скоростью 3-8 м/с. Ночью столбики термометра будут показывать -3...+2°С, а днем будет +7...+12°С.

На юге Украины и в Крыму не прогнозируют существенных осадков, однако в Одесской области возможны небольшие осадки. Ветер там будет северо-восточным направлением со скоростью 5-10 м/с. Температура воздуха ночью опустится до +2…+7 °С, а днем столбики термометров остановятся на отметке +8…+13 °С.

Напомним, специалисты сообщили, ожидать ли магнитные бури метеозависимым сегодня, 9 ноября, и дали советы, как помочь себе в случае ухудшения самочувствия.

Также синоптики дали детальный прогноз погоды в Украине на выходные в субботу, 9 ноября, и воскресенье, 10 ноября.

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